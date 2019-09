Apple TV+, annullata la serie tv Bastards con Richard Gere

Mentre continua l’avanzata di Apple per cambiare l’industria cinematografica con Apple TV + arriva una notizia che riguarda una delle serie tv esclusive dello streaming di Cupertino: la serie con Richard Gere, Bastards, non si farà più. Apple ha rinunciato all’adattamento in chiave americana di Nevelot, una serie israeliana drammatica e violenta del 2010.

Per ottenere i diritti sulla serie, Apple ha avuto la meglio su concorrenti com Showtime, FX e Amazon, ma nonostante gli accordi sembrassero conclusi già alla fine del 2018, ora sembra che Cupertino abbia rinunciato alla produzione.

Richard Gere avrebbe recitato nella serie e ne sarebbe stato anche produttore esecutivo. Lo sviluppo dello show dovrebbe essere terminato, secondo Variety, a causa di divergenze creative tra Apple e i produttori. Apple avrebbe pagato una sanzione e avrebbe concluso la produzione. Si tratta del secondo show che Apple ha fermato: aveva già abbandonato Vita Signs, una serie tv basata sulla vita di Dr. Dre. Sembra che Apple stia evitando contenuti difficili e orientati agli adulti per Apple TV+.

La trama avrebbe dovuto mettere al centro al centro le vicende di due anziani veterani del Vietnam e migliori amici, uno dei quali sarà interpretato da Gere. La loro vita monotona viene sconvolta quando la donna che entrambi amavano 50 anni prima viene uccisa da un’auto. Dal loro confronto, oltre ai rimpianti e ai segreti di una vita, emerge un comune risentimento nei confronti dei giovani, i millennials, e si risolve con una tragica serie di eventi.

Apple sta investendo moltissimo in serie TV e contenuti originali per Apple TV+, si parla di un budget totale di 6 miliardi di dollari. Il servizio in abbonamento è atteso al lancio in USA al prezzo di circa 10 dollari al mese. In Italia per Apple TV+ ci sarà da aspettare, ma per questo autunno è in arrivo Apple Arcade.