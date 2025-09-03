A IFA 2025 AEG svela le lavastoviglie super silenziose ed efficienti

Alla fiera IFA 2025 di Berlino, il marchio AEG ha introdotto una nuova gamma di lavastoviglie progettate per offrire massima silenziosità ed efficienza. Secondo Electrolux Group, la casa madre di AEG, i nuovi modelli rappresentano la soluzione più discreta e attenta ai consumi, rispondendo alla crescente esigenza di elettrodomestici che siano affidabili e sostenibili nel tempo.

La nuova piattaforma, base delle serie New Favorit 7000, 8000 e 9000, segna un netto avanzamento rispetto al passato sia per la riduzione del rumore – fino a 37 dB e, con la funzione ExtraSilent, anche 35 dB – che per il consumo di risorse. Per un confronto, il rumore del fruscio delle foglie è misurato in circa 35dB, mentre una conversazione normale o il rumore di fondo in un ufficio è di circa 40dB.

In condizioni standard, una sola vasca consuma solo 8,4 litri d’acqua per ciclo e garantisce un’efficienza energetica classificata come A-10%. Peraltro, proprio perché il marchio ha puntato molto sulla silenziosità, è possibile anche l’utilizzo in ambienti open space.

Al centro delle innovazioni, la tecnologia SuperSilent combina software ottimizzato e impiantistica idraulica perfezionata per minimizzare il rumore. Il sistema AquaSave permette, invece, di ottenere stoviglie pulite mantenendo al minimo i consumi.

Tra le altre tecnologie anche il nuovo braccio irroratore SatelliteClean Pro capace – secondo la casa madre – di rimuovere il 100% dei residui più difficili in 90 minuti. La funzione ZoneClean consente, invece, un lavaggio personalizzato: è possibile, in un unico ciclo, ottenere una pulizia intensiva delle pentole e una cura delicata dei bicchieri.

Non manca poi l’interfaccia SmartSelect Connect, con pannello touch e app dedicata, che permette di personalizzare i programmi, monitorare i consumi e attivare opzioni specifiche come ExtraSilent, GlassCare ed ExtraDry.

I nuovi modelli di lavastoviglie AEG presentati a IFA 2025 puntano dunque su durabilità, efficienza e comfort quotidiano, progettate anche per ambienti openspace, in grado di funzionare in modo silenzioso, con il minimo impatto anche sullle risorse.

Per tutti gli articoli che ruotano attorno alle presentazioni IFA 2025 il collegamento da cui partire è direttamente questo. Invece le notizie su domotica, sicurezza, risparmio energetico, green economy e abitare sostenibile sono nella sezione CasaVerdeSmart di macitynet.