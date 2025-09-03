Fellou CE è il browser agentico 3D che lavora al posto dell’utente

Gli sviluppatori di Fellou, browser agentico (che impiega AI per automatizzare alcune delle attività online più ripetitive), hanno annunciato il lancio di Fellou CE (Concept Edition), indicato come il primo “browser agentico spaziale“.

Spaziale perché introduce l’asse Z nelle interfacce utente, scelta indicata come “un salto dimensionale” che reinventa il browser e trasforma il modo di connettersi all’AI e di sperimentare nuovi spazi di lavoro per gli utenti. Si tratta di un cambio di paradigma rispetto alle tradizionali esperienze di browser.

Nell’ambiente 3D Fellou crea uno spazio di lavoro immersivo, in cui convergono produttività, interazione con l’AI e gestione delle informazioni. “La versione di base di Fellou offre un sistema digitale stabile e potente per la produttività, mentre Fellou CE rappresenta il nostro spazio dedicato a ridefinire i limiti, un luogo in cui proviamo a confrontarci con quello che potrebbe essere il futuro dell’interazione”, spiega Dominic Xie, CEO di Fellou.

“Per la prima volta aggiungiamo all’interfaccia utente un asse Z che crea un livello tangibile di profondità sugli schermi. Immaginate che il desktop non sia più piatto, ma un ambiente spaziale in cui voi e la vostra AI lavorerete fianco a fianco su qualsiasi problema”.

Nuove interazioni

L’interfaccia spaziale di Fellou CE prevede nuove modalità di interazione:

Fellou Home: è un hub spaziale centralizzato che consente di organizzare segnalibri, cronologia di navigazione, file locali ed elenchi di attività in un’interfaccia tridimensionale che riduce il carico cognitivo ed elimina la necessità di dover passare da una scheda all’altra. Rappresenta il centro di comando per l’organizzazione degli output generati da Agentic Memory e da altre funzioni di base.

Multitasking dinamico: la gestione intelligente dell’ambito di lavoro permette di creare automaticamente zone dedicate alle attività agentiche, uno spazio di lavoro che consente di separare le operazioni umane e quelle AI.

Operazioni multiagente in parallelo: più agenti possono effettuare ricerche, scrivere relazioni e analizzare i dati in livelli spaziali separati simultanei, mantenendo il coordinamento ed evitando interferenze.

È possibile testare Fellou CE su Mac con processore Apple Silicon e Intel (la versione Windows è in arrivo) per un periodo di accesso gratuito di sette giorni. La piattaforma opera secondo un modello ‘freemium’ che propone funzionalità di base complete a costo zero e opzioni di abbonamento premium per funzionalità avanzate.

