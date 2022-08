A22, la body cam stile MafSage in offerta a 45 euro

A22 è una mini body cam digitale 1080P con schermo HD incorporato, e che propone anche un attacco magnetico, per poterla alloggiare e staccare velocemente. Al momento viene proposta a partire da 45 euro direttamente a questo indirizzo.

Da notare, trattandosi di una camera ad alta risoluzione, che per il corretto funzionamento necessita di una scheda micro sd di classe 10 ad alta velocità, o superiore. La camera propone dimensioni davvero ridotte, e può essere attaccata magneticamente grazie alla clip posteriore. La testa della camera può anche essere ruotata di 180 gradi, così da avere massima libertà di posizionamento, riuscendo certamente a inquadrare la scena come meglio si desidera.

E’ in grado di registrare immagini fino alla risoluzione FullHD, con tante modalità di registrazione, a partire da quella Loop. Tantissime le applicazioni concrete di questa camera. Può essere letteralmente indossata, funzionando come da Body Cam, ma può essere utile anche come Dash Cam per l’auto, considerando che tra le modalità di riproduzione vi è quella che rileva i movimenti.

Al suo interno una batteria integrata che permette di arrivare a circa 10 ore di registrazione continua nella modalità 720P 30fps. E’ presente anche un piccolo display che offre la possibilità di riproduzione video. Si serve dei codec video H.264 ed è in grado di registrare immagini in formato 1920*1080, oltre che scattare foto in JPG e ascoltare audio in formato WAV.

Le dimensioni della camera sono pari a 96 x 38 x 16 mm, ed offre connettività Micro USB 2.0. schede di memoria da 8GB a 128GB (FAT32).

Al momento in sconto, potete acquistarla a partire da questo indirizzo al prezzo di 45 euro. Nella stessa pagina sono presenti anche bundle con microSD di varie dimensioni. Se non disponete di una memoria in casa, tanto vale acquistarne una in bundle, così da risparmiare ed essere anche sicuri che sia compatibile con la body cam.