Zagg trasforma iPad in portatile resistente a tutto

Da anni è possibile trasformare iPad in un computer portatile grazie alle cover con tastiera integrata di vari costruttori, ma il nuovo modello Rugged Pro Connect di Zagg è di un altro livello perché trasforma iPad in un computer portatile rugged, vale a dire resistente a tutto, o quasi. Appliccando Zagg Rugged Pro Connect iPad non solo ottiene una pratica tastiera fisica per scrivere con più comodità, ma diventa un portatile resisente ad acqua (con dei limiti), urti e cadute.

E’ costruita a misura degli iPad con schermod a 10.2″ di settima, ottava e nona generazione e sebbene sia rivolta al settore sanitario è un’ottima custodia anche per dare il tablet in mano ad un bambino oppure per essere usata dai soccorritori, da chi lavora nel campo dell’edilizia e via dicendo.

Questo perché è progettata per resistere agli urti, alle cadute (da un’altezza massima di 2 metri, standard Mil-Std-810G) e all’acqua, sebbene è importante far notare che non è impermeabile: il grado di protezione è IP42, e infatti l’azienda spiega che «se del liquido si rovescia sulla tastiera, bisogna strofinare immediatamente» in quanto «l’esposizione prolungata all’acqua stagnante o ad altri liquidi può causare danni al dispositivo».

Inoltre quando si pulisce la custodia bisogna fare attenzione «a non far penetrare liquidi nei fori degli altoparlanti nella custodia poiché ciò potrebbe danneggiare iPad».

A parte questo è completamente lavabile, e proprio per la tipologia di impiego per cui è stata creata presenta due aperture per drenare i liquidi, in modo tale che sia possibile spruzzarla con un disinfettante e poi strofinarne le superfici «nel pieno rispetto dei protocolli sanitari». L’azienda la presenta con queste parole:

La custodia con tastiera Rugged Pro Connect è stata progettata per resistere ai rigori della professione sanitaria. E’ robusta, durevole, resistente all’acqua e lavabile. I tasti ad incastro non si staccano e ha una protezione per lo schermo con chiusura a scatto, mentre la tastiera e la custodia si possono staccare per adattarsi ai diversi ambienti di utilizzo.

La batteria non deve essere ricaricata separatamente perché la tastiera prende l’energia direttamente da iPad tramite Smart Connector, quindi bisogna ricordarsi soltanto di ricaricare il tablet. Eventualmente è anche possibile sganciare la tastiera dal resto della custodia in modo tale da poter poi posizionare lo schermo in un punto più comodo per la lettura e digitare da tutt’altra parte. E c’è anche uno alloggiamento pronto per accogliere Apple Pencil, in modo da avere tutti gli strumenti a portata di mano.

La cover ZAGG Rugged Pro Connect costa 169,99 dollari e se la si acquista direttamente dal sito ufficiale al momento c’è uno sconto del 30%, quindi il prezzo si aggira intorno ai 120 euro.