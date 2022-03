AAA Canon, fotogiornalisti e fotogiornaliste cercasi

Canon Europa ha presentato i premi annuali per il fotogiornalismo e si sta lanciando alla ricerca dei migliori fotografi e filmmaker professionisti. Con l’intento di sostenere i migliori talenti nel settore della narrazione visiva c’è innanzitutto il Canon Female Photojournalist Grant con cui l’azienda rende omaggio a una fotografa il cui lavoro ha dato un importante contributo al fotogiornalismo, dall’altra parte c’è poi il Canon Video Grant con cui vuole invece premiare coloro che desiderano affrontare una tematica sociale, culturale o economica con taglio documentaristico.

Entrambe le iniziative si svolgeranno in contemporanea con il Visa pour l’Image, uno dei principali festival di fotogiornalismo al mondo, e offriranno ai vincitori un finanziamento per proseguire il loro progetto insieme a una piattaforma dalla quale fare sentire la propria voce. Tra l’altro i vincitori saranno presentati ufficialmente a settembre in occasione del festival che si svolgerà a Perpignan, in Francia, mentre il loro lavoro verrà esposto il prossimo anno.

Per il terzo anno, Canon Video Grant renderà omaggio alla realizzazione di documentari creativi premiando i migliori talenti emergenti nel settore della produzione video. Il vincitore sarà selezionato a giugno e riceverà un premio del valore di 8.000 euro più il prestito di un kit Canon per realizzare un breve documentario. Il vincitore dello scorso anno, Camille Millerand, ha utilizzato il finanziamento per lavorare al suo progetto The Invisibles, che sarà proiettato all’edizione del festival di quest’anno, concentrandosi sui lavoratori irregolari che sono parte essenziale dell’attività economica francese.

Per il ventiduesimo anno consecutivo, Canon e Images Evidence assegneranno invece il Canon Female Photojournalist Grant a una fotografa il cui lavoro ha dato un importante contributo al mondo del fotogiornalismo. La vincitrice riceverà 8.000 euro per sostenere il suo progetto che sarà presentato il prossimo anno. La vincitrice 2021, Acacia Johnson, ha ricevuto il premio per portare avanti il suo progetto in Alaska – To Know The Earth from Above: The Bush Pilots Connecting Rural Alaska.

Attualmente, solo il 20% dell’Alaska è accessibile tramite strada e moltissimi insediamenti remoti, soprattutto comunità native, si affidano a speciali aeromobili (i cosiddetti “bush plane”) per i servizi essenziali, come approvvigionamento di cibo, cure mediche e trasporto di emergenza. Partendo dalla sua città natale di Anchorage, Johnson ha utilizzato il premio per mettere in luce queste comunità realizzando ritratti in grande formato dei piloti con il loro aeromobile e fotografie aeree dell’aereo in volo sopra il paesaggio dell’Alaska. Johnson esporrà il suo lavoro a Visa pour l’image 2022.

«E’ stato un onore ricevere il premio Canon Female Photojournalist Grant 2021. Il finanziamento mi ha permesso di dedicare tempo, energie e creatività a un progetto più approfondito, nella speranza che possa offrire un contributo duraturo alla mia comunità nativa. Invito chiunque a partecipare: il premio può rappresentare un momento di svolta per la propria carriera. Mi ha consentito di intraprendere un progetto che sognavo da lungo tempo».

A partire da questo momento sono aperte le candidature per entrambi i premi (Canon Female Photojournalist Grant e Canon Video Grant): le iscrizioni chiuderanno il 17 maggio.