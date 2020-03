Abbonamento Avira Antivirus Pro a metà prezzo con licenza Windows 10 in regalo

Bastano 15,77 euro per ottenere la licenza completa a Windows 10. Come? Acquistando l’abbonamento annuale ad Avira Antivirus Pro oppure uno degli altri software in promozione a metà prezzo su BZFuture.

Questa promozione sostanzialmente permette di ottenere gratis la licenza per Windows semplicemente comprando uno dei programmi proposti in sconto all’interno di questa pagina web.

Come dicevamo una buona offerta è quella attualmente attiva sulla licenza annuale dell’antivirus Avira Pro, software precedentemente conosciuto con il nome di Avira Antivirus Suite che offre tecnologie di sicurezza per proteggere il computer proattivamente dagli attacchi dei malware, ideati per sottrarre l’identità, le finanze e i dati personali.

Tra le funzioni integrati segnaliamo la presenza di un sistema anti-ransomware che blocca anche le mutazioni sconosciute prima che attacchino. Avira Antivirus Pro consente inoltre di inviare email ed effettuare transazioni bancarie, acquisti e pagamenti in sicurezza ed è perfino in grado di riparare i file e occupare meno risorse del sistema di qualsiasi altro antivirus.

Come dicevamo l’abbonamento ad Avira Antivirus Pro è tra le migliori offerte disponibili ancora per pochi giorni su BZFuture. Si acquista infatti a soli 15,77 euro anziché 30 ma eventualmente c’è anche l’abbonamento annuale a McAfee Antivirus a 15,29 euro, McAfee Internet Security a 16,86 euro e Kaspersky Antivirus a 19,99 euro.

Quale che sia la scelta che farete il risparmio, come dicevamo, oscilla tra il 40 e il 50% senza considerare che in regalo vi viene data una licenza completa per Windows 10 del valore di 30-40 euro, da installare ed usare su qualsiasi computer desideriate.