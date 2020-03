I videoproiettori Smart targati XGIMI arrivano in Italia

Grazie ad Attiva arriva in Italia uno dei marchi più conosciuti nel mercato della videoproiezione soprattutto per quanto concerne la realizzazione di soluzioni portatili con buona autonomia ed alta qualità d’immagine. Stiamo parlato di XGIMI, che negli anni si è aggiudicata svariati riconoscimenti internazionali per il design e l’innovazione, con cui ha da poco stretto un accordo che prevede la distribuzione di alcuni dei suoi modelli di punta sul mercato italiano.

XGIMI è un’azienda fondata nel 2013 a Chengdu in Cina: negli anni è diventata un marchio piuttosto diffuso in diversi paesi del mondo grazie soprattutto alle soluzioni di proiezione portatile Smart. Ad esempio nel 2016 fu la prima a lanciare sul mercato un proiettore 3D Full HD seguito, nel 2017, dal primo Laser TV 4K a tiro ultracorto.

Tutto questo ha fatto sì che nel 2018 XGIMI diventasse il primo marchio nel mercato cinese della videoproiezione, con quattro tra i primi dieci più venduti. Nella sua storia, l’azienda ha collezionato più di venti riconoscimenti internazionali di design, compresi diversi CES Innovation Awards ottenuti in tutte le edizioni dal 2017 ad oggi.

Come dicevamo alcuni dei prodotti sono ufficialmente in vendita in Italia con distribuzione Attiva: tra questi, una menzione speciale va alla serie di pico-proiettori MoGo – acronimo di Movies on the Go – che, nonostante le dimensioni piuttosto contenute, può vantare autonomia fino a quattro ore, alta luminosità, Android TV, Google Assistant integrato e un impianto audio firmato Harman/Kardon. I proiettori della serie MoGo sono pensati per le persone che, pur in perenne movimento, non vogliono rinunciare all’intrattenimento dato dal grande schermo.

Fa parte della linea disponibile nel Bel Paese anche il proiettore portatile Halo, un modello Full HD molto luminoso – anch’esso basato su Android TV – con funzionalità 3D e capace di trasformare ogni parete in un display fino a 300”.

Per scoprire il punto vendita più vicino potete effettuare una ricerca per regione da questa pagina del sito ufficiale.