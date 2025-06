Mattel metterà l’Ai nelle Barbie

Mattel (una delle più grandi case produttrici di giocattoli del mondo, proprietaria – tre le altre cose – del marchio Barbie) ha annunciato una “collaborazione strategica” con OpenAI a supporto di “prodotti potenziati con l’AI ed esperienze basate sul marchio Mattel”.

Le due società riferiscono che l’accordo consente di mettere insieme le rispettive competenze nella progettazione e sviluppo, promettendo “esperienze rivoluzionarie” per i fan dell’azienda di giocattoli statunitense.

Sfruttando la tecnologia di OpenAI, Mattel afferma di voler offrire “la magia dell’AI” con esperienze ludiche adatte all’età degli acquirenti dei giocattoli dell’azienda, riferendo di particolare attenzione a “innovazione, privacy e sicurezza”.

Mattel riferisce che sfrutterà funzionalità offerte da strumenti AI di OpenAI, come ad esempio ChatGPT Enterprise, per le sue attività commerciali con l’obiettivo di migliorare lo sviluppo dei prodotti, per l’ideazione creativa, per promuovere l’innovazione e aumentare il coinvolgimento con il proprio pubblico.

Non ci sono indicazioni specifiche ma è ovvio ipotizzare che future linee di bambole come le Barbie e altri giocattoli ((oltre alle Barbie, tra i suoi prodotti più celebri ci sono: Monster High, Big Jim, i modellini Hot Wheels e Matchbox, la serie di action figure Masters of the Universe) potrebbero parlare con bambini e bambine, rispondendo alle loro domande.

Brad Lightcap, Chief Operating Officer di OpenAI, riferisce vagamente della possibilità di offrire esperienze AI nell’iconico brand di giocattoli, offrendo a quest’ultimo accesso a funzionalità avanzate che promettono “una trasformazione su larga scala”.

Josh Silverman, Chief Franchise Officer di Mattel, ha dichiarato: “Ogni nostro prodotto ed esperienza è concepita per ispirare i fan, intrattenere il pubblico, arricchire le loro vite con il gioco. L’AI è in grado di ampliare questa mission, e ampliare l’adozione dei nostri brand in modi nuovi e stimolanti”.

