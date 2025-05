Questo strumento ti dice se il tuo account email è stato violato

Due recenti episodi sottolineano ancora una volta la cruciale importanza di proteggere i propri dati personali online.

Il primo caso riguarda TikTok, che è stata multata per 530 milioni di euro dalla Commissione Irlandese per la Protezione dei Dati (DPC) per aver trasferito illegalmente dati personali di utenti europei in Cina.

Questa azione costituisce una violazione del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR) dell’UE, che limita fortemente tali trasferimenti a causa delle preoccupazioni sul livello di protezione dei dati in Cina e dei presunti legami tra il governo cinese e ByteDance, la società madre di TikTok.

L’indagine, avviata nel settembre 2021, ha rivelato che, contrariamente a quanto inizialmente dichiarato, TikTok aveva effettivamente archiviato dati di utenti europei su server situati in Cina.

Nonostante TikTok affermi di aver successivamente cancellato tali dati e intenda appellare la decisione, questa sanzione si aggiunge a una precedente multa di 345 milioni di euro per negligenza nella privacy dei dati dei minori, portando il totale delle multe GDPR per TikTok a 875 milioni di euro. L’azienda è anche sotto esame per altre questioni relative alla moderazione dei contenuti e alla disinformazione.

Un secondo caso illustra ulteriormente i rischi: un’azienda di servizi per le risorse umane, VeriSource Services, ha confermato una massiccia violazione dei dati che ha esposto le informazioni personali di circa quattro milioni di individui. La falla, scoperta il 28 febbraio 2024, ha richiesto alla società oltre un anno per valutarne appieno l’impatto.

Tra i dati compromessi figurano nomi completi, indirizzi postali, date di nascita, sesso e numeri di previdenza sociale. La notifica agli interessati è avvenuta con notevole ritardo, esponendo le vittime a potenziali furti di identità e frodi finanziarie per un lungo periodo. Questo incidente evidenzia quanto sia fondamentale una risposta tempestiva e trasparente in caso di violazioni.

L’importanza cruciale della protezione dei dati

Questi eventi dimostrano come i dati personali siano diventati una merce preziosa e un bersaglio per malintenzionati. L’esposizione di informazioni sensibili può avere conseguenze devastanti per gli individui, che vanno dal danno finanziario al furto d’identità, con ripercussioni che possono durare anni.

È quindi essenziale adottare un approccio proattivo alla sicurezza dei propri dati, utilizzando tutti gli strumenti e le precauzioni disponibili per ridurre al minimo i rischi.

La trasparenza delle aziende riguardo la gestione dei dati e la tempestività nel comunicare eventuali violazioni sono altrettanto fondamentali per permettere agli utenti di prendere le necessarie contromisure.

Monitorare e proteggere la propria identità digitale con Surfshark

In questo contesto, servizi come Surfshark offrono strumenti utili per aumentare la propria sicurezza online. È possibile monitorare se i propri dati siano stati compromessi in violazioni note, permettendo di agire tempestivamente per mitigare i possibili danni.

Qui sotto è disponibile uno strumento integrato che consente di scoprire se il vostro indirizzo email è stato violato. Basta inserire la vostra email nell’apposita casella per scoprire se il vostro indirizzo è stato vittima di qualche violazione della privacy in base alle informazione in possesso da parte di Surfshark.

Inoltre, Surfshark mette a disposizione funzionalità innovative come Alternative ID e Alternative Number.

Alternative ID : Questo strumento permette di generare un’identità online e un indirizzo email alternativi da utilizzare per iscrizioni a siti web di cui non ci si fida completamente o per servizi che si prevede di utilizzare solo occasionalmente. I vantaggi principali sono la protezione dei propri dati personali reali da potenziali violazioni future subite da tali siti e la riduzione significativa dello spam e delle email di marketing indesiderate. In sostanza, si crea uno “scudo” tra la propria identità reale e i servizi online meno sicuri o quelli per cui non si desidera fornire dati autentici.

Alternative Number : Offre un numero di telefono virtuale distinto, utilizzabile per mascherare il proprio numero reale. Questo è particolarmente utile per proteggere la propria privacy quando si interagisce online, ci si iscrive a servizi che richiedono un numero di telefono o quando si desidera accedere a offerte senza rivelare il proprio numero di telefono principale, evitando così chiamate di spam e messaggi indesiderati. Funziona come un ulteriore livello di anonimato e controllo sulla propria reperibilità.

Adottare queste misure e mantenere un alto livello di consapevolezza riguardo ai rischi online è fondamentale per navigare in sicurezza nel mondo digitale odierno. La protezione dei dati personali non è più un’opzione, ma una necessità.

