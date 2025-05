Sony WH-1000XM6, l’erede delle cuffie più ambite è in arrivo

Anche a tre anni di distanza dalla loro introduzione Sony WH-1000XM5 rimangono tra le cuffie più consigliate e desiderate sul mercato: chi sta valutando l’acquisto in sconto del modello attuale deve però considerare che il successore Sony WH-1000XM6 è previsto in arrivo entro maggio con una serie impressionante di specifiche tecniche trapelate insieme ai prezzi prima del lancio.

Infatti Sony non ha ancora annunciato nulla, ma l’elenco praticamente completo delle specifiche è apparso in una vetrina Amazon in Spagna, priva di immagini (In questo articolo trovale le foto del modello attuale). Anche se la pagina è stata subito rimossa l’utente Reddit che si firma peruho è riuscito a catturare una schermata riportando svariati dettagli.

12 microfoni possono bastare

Spicca la presenza di ben 12 microfoni per la cancellazione attiva del rumore, contro gli 8 nel modello XM5, il tutto gestito dal chip QN3, invece del modello QN1 attuale. Il salto di una generazione del chip sembra porterà una velocità fino a sette volte superiore per l’elaborazione del segnale in tempo reale con notevoli miglioramenti sia per la cancellazione del rumore adattiva che nella riproduzione audio.

Nella descrizione Sony indica che la cancellazione del rumore viene costantemente regolata in automatico tenendo conto non solo dei rumori circostanti, ma anche di come l’utente indossa le cuffie e persino in base alla pressione atmosferica. Naturalmente è presente Ambient Mode che filtra i rumori in base alla situazione e che permette di parlare senza dover togliere le cuffie.

Invece per le chiamate Sony WH-1000XM6 metterà a disposizione 6 microfoni beamforming gestiti con AI per parlato chiaro anche in ambienti rumorosi. Come ci si aspetta da cuffie top di gamma ci sarà il supporto per Hi-Res Audio tramite codec LDAC, mentre in riproduzione la qualità dei file audio compressi può contare sul ripristino delle frequenze perse grazie alla tecnologia Edge-AI DSEE Extreme in tempo reale.

Offrono equalizzazione a 10 vie, audio spaziale personalizzabile, 360 Reality Audio con tracciamento della testa, riduzione del rumore del vento, oltre alle modalità Quick Listening, Background Music e Speak to Chat. Durante la visione dei film nella modalità 360 Upmix l’audio esterno viene catturato e trasformato in suono avvolgente che proviene da ogni direzione, non solo dai lati ma anche da dietro e dall’alto.

Vengono indicati miglioramenti nell’ergonomia e indossabilità con padiglioni e cerchietto imbottiti e soffici per poter essere indossate a lungo senza problemi. Oltre al jack audio con cavo incluso nella confezione, le cuffie si collegano tramite Bluetooth 5.3 Multipoint a iPhone, Android, PC e Mac con la possibilità di passare al volo da un dispositivo all’altro.

L’autonomia è di 30 ore con ricarica via USB-C veloce che permette di ottenere 3 ore di riproduzione in solamente tre minuti. Secondo Dealabs saranno commercializzate ra il 14 e il 16 maggio almeno in USA, mentre i prezzi dovrebbero essere compresi tra 449,99 e 469,99 euro in Europa e 449 dollari in USA. Quindi in leggero aumeno rispetto ai 420 euro di listino del modello attuale.

Aspettando Sony WH-1000XM6, il modello attuale è in sconto

Pre chi non è interessato al nuovo modello in arrivo e preferisce risparmiare, il modello attuale Sony WH-1000XM5, ancora tra le migliori cuffie in circolazione nonostante i tre anni di età, si compra in sconto da questa pagina di Amazon: il prezzo originale di listino è di 420 euro, ma grazie ad Amazon si possono acquistare a partire da circa 299 euro con variazioni in base ai colori più o meno richiesti.

