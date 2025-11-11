Facebook Twitter Youtube
Action lancia l'accessorio che riscalda casa senza termosifoni: costa meno di 20€
Curiosità Tech

Action lancia l’accessorio che riscalda casa senza termosifoni: costa meno di 20€

Di Francesca Testa
prodotto offerta action inverno
Action lancia l’accessorio che riscalda casa senza termosifoni: costa meno di 20€ - Macitynet.it

Il freddo sta per arrivare ed è meglio non farsi cogliere impreparati, il noto discount ha ciò che serve a un prezzo stracciato

Le temperature si stanno iniziando ad abbassare e l’inverno è ormai alle porte, le case sono senza ombra di dubbio più fredde, motivo per cui bisogna subito pensare a come scaldarle. Con il caro bollette, però, accendere il riscaldamento terrorizza chiunque, per fortuna Action ha ciò che serve, il prodotto a meno di 20 euro che scalderà ogni stanza.

Spesso per avere un po’ di calore in casa non è necessario accendere la caldaia, ci sono una serie di strumenti che ottengono lo stesso risultato, in meno tempo e a costi notevolmente ridotti. Il grande discount ha voluto fare un vero regalo ai suoi clienti con un prodotto di ottima qualità a un costo che è accessibile a tutti.

L’offerta da Action per scaldare casa con il gelo

Nel volantino di questa settimana Action ha introdotto un prodotto che è molto utile di questi tempi, parliamo di un termoconvettore che genera in pochissimo tempo calore, scaldando ogni spazio. Con l’arrivo dei primi freddi si può scegliere di non accendere subito la caldaia, anche per evitare eccessivi rincari in bolletta, il famoso discount con questo sistema per scaldare casa ha fatto una vera sorpresa.

termoconvettore
Termoconvettore in offerta da Action (Foto Action.it) – Macitynet.it

A soli 18,95 euro si potrà acquistare il termoconvettore Alpina, pratico e maneggevole. Grazie alle dimensioni ridotte, infatti, si può spostare in ogni stanza con estrema facilità, senza dover compiere sforzi eccessivi. Dotato di 3 impostazioni di calore, è molto silenzioso, ha i piedini per non poggiare direttamente sul pavimento ed è in grado di scaldare un ambiente in pochissimo tempo.

Ecco perché è il prodotto perfetto per questo periodo, quando si torna a casa dopo aver trascorso un’intera giornata fuori, la si trova spesso gelida, ma grazie a questo termoconvettore, in pochi minuti si avrà quel tepore che si vuole trovare quando si rientra la sera. Dal design semplice, questo prodotto del brand Alpina è perfetto per ogni spazio, non stona con alcun tipo d’arredamento e può essere collocato ovunque.

Ha una potenza di 2000 Watt, cosa che rende possibile riscaldare uno spazio in poco tempo e un design compatto. Se a tutte queste specifiche si aggiunge il prezzo estremamente ridotto, è davvero impensabile lasciarsi scappare una simile offerta. Le serate autunnali e invernali non saranno più un incubo, con quest’offerta di Action la casa non sarà mai stata così calda, spendendo davvero pochissimo.

