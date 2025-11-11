Amazon Haul, solo oggi 11 € di sconto senza importo minimo

Solo per oggi, in occasione della festa di San Martino, Amazon Haul propone un’offerta speciale: qualunque cosa acquistiate, potete ottenere 11 € di sconto inserendo il codice indicato in questo articolo.

La cifra non è scelta a caso: 11 euro richiamano infatti la data di oggi, 11 novembre, e ricordano anche la celebre Festa dei Single, nata in Cina e sempre più diffusa anche in Occidente, una ricorrenza che cade proprio oggi perché il numero “1”, simbolo del single, si ripete quattro volte nella data 11/11.

Così soltanto per oggi Amazon vi permette di tagliare 11 € dal totale nel carrello con gli acquisti fatti su Haul.

Di questa particolare area del negozio abbiamo già dato spiegazioni approfondite in un’altra occasione: trattasi in soldoni dell’antagonista di Temu, la celebre piattaforma di e-commerce online che offre una vastissima gamma di prodotti a prezzi molto bassi, dall’abbigliamento agli accessori per la casa, fino all’elettronica e ai cosmetici.

Su Amazon Haul il catalogo prodotti è molto simile, con tanti prodotti anche a meno di 1 € nelle categorie donna, uomo, casa, elettronica, bellezza, cucina, fai-da-te, accessori, ufficio e sport, ma col vantaggio non trascurabile del servizio di garanzia, rimborso e resi che da sempre contraddistinguono l’azienda.

La promozione

Come dicevamo soltanto oggi, 11 Novembre, potete fare acquisti su Amazon Haul risparmiando 11 € a prescindere da quel che inserite nel carrello: vi basta inserire il codice LUCKY11 nell’apposito box prima di confermare l’ordine.

La promozione si applica su qualsiasi ordine e non è richiesto nessun importo minimo. Questo significa che potete potenzialmente acquistare qualche costa che costa 11 € o anche meno pagando soltanto la spedizione, che è di 3,50 €.

Tenete però presente che se raggiungete i 15 € di spesa, di base su Amazon Haul i costi di spedizione vengono eliminati, perciò in quest’ottica potete acquistare anche prodotti che superano questa soglia senza pagare la spedizione e risparmiando comunque 11 € sul totale.

Amazon Haul applica anche altri tagli di prezzo in base al raggiungimento di una certa soglia di spesa: nello specifico fa risparmiare il 5% spendendo almeno 30 €, e la percentuale si raddoppia raggiungendo il 10% su ordini superiori a 50 €. Se poi si tratta del vostro primissimo ordine su Haul, l’azienda applica il 10% di sconto a prescindere.