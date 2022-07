Adattatore UGREEN per USB-C da USB-A a meno di 7 euro

L’USB-C è ormai divenuto uno standard per il settore, ma capita spesso di ritrovarsi in casa con vecchi cavi e periferiche dotate di cavo USB A tradizionale e di non poter interfacciare queste periferiche con altre più moderne. Nessun problema, Ugreen viene in soccorso proponendo un adattatore per meno di 7 euro. Clicca qui per acquistarlo.

Come anticipato, si tratta di un piccolo adattatore che permette di trasformare una classica USB A, quindi full size, in una di tipo USB-C. Questo vuol dire, ad esempio, poter collegare vecchie periferiche ad un nuovo Macbook che accetta soltanto ingressi USB-C. Tra i tanti utilizzi, basti pensare ad un hard disk esterno, che solitamente presentano cavi USB-A e che non potrebbero essere così collegati ai MacBook.

Grazie all’adattatore UGREEN sarà sufficiente collegare l’HDD esterno all’adattatore, e quest’ultimo al Macbook. Ovviamente, moltiplicate questo utilizzo per infiniti scenari. Anche una semplice chiavetta USB non potrebbe essere collegata ad un Macbook, men che meno ad un qualsiasi smartphone Android moderno, visto che tutti presentano ormai la porta USB-C.

Le dimensioni dell’adattatore sono davvero minuscole, consentendo di essere facilmente trasportato in tasca. Misura appena 2 centimetri circa. Incluso in confezione anche un pratico cordino con cinghia anti perdita, così da poterlo anche mettere sull’anello di un portachiavi e averlo sempre con sé nel momento del bisogno.

Propone una velocità massima fino a 5Gbps, dunque molto veloce, certamente superiore alla maggior parte delle periferiche che collegherete.

Il costo di questo adattatore è davvero irrisorio, appena 6,99 euro. Potete acquistarlo cliccando direttamente a questo indirizzo.