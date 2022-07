Apple, MacBook Air M2 si ordina da venerdì 8, arriva il 15 luglio

Come ampiamente anticipato, Apple ha annunciato che il nuovo MacBook Air dotato del chip Apple Silicon M2 di ultima generazione sarà disponibile per i preordini a partire da venerdì 8 luglio alle 14:00, orario italiano. Le consegne ai clienti e la disponibilità in negozio inizieranno venerdì 15 luglio.

Ricordiamo che le date dei preordini e della disponibilità sono dapprima emerse da un rivenditore statunitense, segnalato da MacRumors, mentre nelle scorse ore altri due indizi nascosti nel video di uno youtuber hanno confermato ulteriormente le tempistiche.

I clienti potranno ordinare MacBook Air M2 tramite il negozio online Apple, negli Apple Store e anche presso i rivenditori autorizzati. Quasi certamente arriverà anche su Amazon, dove Apple ha ormai il suo store ufficiale, con tanto di possibilità di acquisto a rate.

Il nuovo MacBook Air è stato ridisegnato con un display da 13,6 pollici leggermente più grande, presenza della tacca, bordi più piatti e nuove opzioni di colore Starlight e Midnight. Il notebook dispone di ricarica MagSafe, fotocamera 1080p aggiornata, due porte Thunderbolt 3, jack per cuffie da 3,5 mm con supporto per cuffie ad alta impedenza, quattro altoparlanti e altro ancora, che abbiamo riportato in questo articolo.

Apple afferma che il chip M2 ha una CPU fino al 18% più veloce, fino al 35% di GPU più veloce e un Neural Engine fino al 40% più veloce rispetto al chip M1. Con il chip M2, il MacBook Air può essere configurato con un massimo di 24 GB di memoria unificata, mentre il chip M1 supporta un massimo di 16 GB di memoria. Il notebook è disponibile con un SSD fino a 2 TB.

I prezzi per il nuovo MacBook Air partono da 1529 euro in Italia. Il MacBook Air della generazione precedente con chip M1 rimane disponibile a 1299 euro ma è possibile trovarlo con sconti del 9% o superiori.