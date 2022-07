Niantic festeggia sei anni di Pokemon Go con eventi speciali

Lo sviluppatore californiano Niantic festeggia una felice ricorrenza: sei anni di Pokemon GO! Da ormai sei anni Pokémon GO continua a incoraggiare i suoi allenatori a fare escursioni tra le montagne, scoprire nuovi punti di riferimento nel proprio giardino o catturare, scambiare e sfidare Pokémon con gli amici, riunendoli in modi nuovi e inaspettati e cercando di creare o rinsaldare legami di amicizia.

Tutto ciò continuerà anche in futuro: in programma proprio in questi giorni un evento dedicato all’anniversario per celebrare l’occasione. Gli Allenatori potranno trovare Pokémon come Charizard e Pikachu vestiti a tema e pronti a festeggiare insieme a loro.

Per chi desiderasse continuare i festeggiamenti anche live, Niantic ha in serbo altri due eventi esclusivi: il Pokémon GO Fest di Seattle e il Pokémon GO Fest di Sapporo. I biglietti per entrambi gli eventi sono ancora disponibili. Maggiori informazioni verranno presto fornite anche sull’evento finale globale che si terrà il 27 agosto.

Per festeggiare al meglio questi primi sei anni insieme a Pokémom GO Niantic ha inoltre condiviso una nuova opera d’arte (la riportiamo qui di seguito nell’articolo) dedicata e disegnata da Yusuke Kozaki (@kymg su Twitter), che è anche responsabile del design dei personaggi di Pokémon GO.

Fin da quando è stato introdotto sei anni fa, Pokemon Go continua a generare un fatturato milionario per Niantic che sta investendo molto nel metaverso, ma finora lo sviluppatore non è ancora riuscito a trovare un altro titolo in grado di surclassare il suo storico campione di incassi. Negli scorsi giorni Niantic ha annunciato la chiusura di diversi progetti interni e anche il licenziamento di diversi dipendenti.

Sempre negli scorsi giorni lo sviluppatore ha appena annunciato la sua partnership con la National Basketball Association per un titolo chiamato NBA All-World, sul quale la società continuerà a lavorare. Nel mese di aprile Niantic ha annunciato Peridot, un gioco di animali virtuali sempre basato su realtà aumentata sovrapposta al mondo reale.