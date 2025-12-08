Addio a ChatGPT su WhatsApp: perché il chatbot sparirà per sempre dall’app

La popolare intelligenza artificiale conversazionale ChatGPT, sviluppata da OpenAI, sarà rimossa da WhatsApp a partire dal 15 gennaio 2026.

Questa decisione, che coinvolge milioni di utenti in Italia e nel mondo, è frutto di una revisione dei termini di servizio imposta da Meta Platforms, proprietaria di WhatsApp, che mira a limitare la presenza di chatbot di intelligenza artificiale esterni nel proprio ecosistema.

Meta ha aggiornato i termini di utilizzo della piattaforma WhatsApp Business Solution, vietando esplicitamente l’uso di chatbot basati su intelligenza artificiale non sviluppati direttamente da Meta. La nuova policy, annunciata ufficialmente nell’ottobre 2025, impedisce quindi a servizi come ChatGPT di operare attraverso l’API aziendale di WhatsApp, limitando l’accesso a soluzioni di IA concorrenti e rafforzando il proprio controllo sull’esperienza utente.

Fino al 15 gennaio 2026, gli utenti potranno continuare a utilizzare ChatGPT su WhatsApp, ma dovranno prepararsi alla transizione. OpenAI ha confermato che invierà promemoria agli utenti per facilitare il trasferimento delle conversazioni al proprio sistema interno. È fondamentale che gli utenti colleghino il proprio numero di telefono all’account ChatGPT tramite il profilo WhatsApp 1-800-ChatGPT prima della scadenza, poiché dopo tale data non sarà più possibile esportare lo storico delle chat.

Per continuare a usufruire del servizio di intelligenza artificiale dopo la rimozione da WhatsApp, OpenAI raccomanda di scaricare l’app ufficiale ChatGPT disponibile per Android, iOS e desktop. Inoltre, ChatGPT rimarrà accessibile su altre piattaforme, come la versione web e ChatGPT Atlas per MacOS, che offrono funzionalità avanzate quali conversazioni vocali, ricerca approfondita e caricamento di file.

La strategia di Meta per il controllo dell’intelligenza artificiale

La scelta di escludere chatbot come ChatGPT da WhatsApp si inserisce in una più ampia strategia di Meta per consolidare la propria posizione nel settore dell’intelligenza artificiale. Secondo un portavoce di Meta, la Business API di WhatsApp è pensata per consentire alle aziende di fornire assistenza clienti e inviare aggiornamenti rilevanti, non per distribuire prodotti basati esclusivamente su IA esterne.

La restrizione non riguarda i chatbot utilizzati esclusivamente per supporto tecnico o customer care, a condizione che l’intelligenza artificiale non sia il prodotto principale offerto agli utenti. Tuttavia, la rimozione di ChatGPT e di altri chatbot concorrenti come Perplexity da WhatsApp prefigura un futuro in cui l’unica IA disponibile sulla piattaforma sarà quella sviluppata da Meta stessa a partire da gennaio 2026.

Parallelamente a questa evoluzione del panorama IA, dal 1° gennaio 2025 WhatsApp ha cessato di supportare un certo numero di dispositivi mobili obsoleti, sia Android che iPhone, per via dell’incapacità dei loro sistemi operativi di gestire le nuove funzionalità e i complessi algoritmi di intelligenza artificiale.

Tra i modelli Android non più compatibili figurano smartphone ormai storici come LG Optimus G, Nexus 4, Motorola Moto G di prima generazione, Samsung Galaxy S3 e Note 2, oltre a dispositivi di HTC e Sony Xperia risalenti agli anni 2010. Per quanto riguarda Apple, l’addio a WhatsApp è fissato al 5 maggio 2025 per i dispositivi con iOS inferiore alla versione 15.1, coinvolgendo modelli come iPhone 5S, 6 e 6 Plus.

Gli utenti di questi dispositivi sono invitati a eseguire un backup completo delle chat per evitare la perdita dei dati e a considerare l’aggiornamento a smartphone più recenti per continuare a utilizzare WhatsApp e i servizi connessi, inclusi quelli basati sull’intelligenza artificiale.