Justin Bieber strangola tutti se Apple non cambia una funzione di iPhone

Justin Bieber vuole strangolare tutti i dipendenti di Apple a meno che qualcuno non l’ascolti e non cambi un dettaglio dell’interfaccia di iOS.

A far inviperire il cantante canadese è il modo in cui si comporta l’applicazione Messaggi. In particolare lo sfogo apparso su Instagram nell’account seguito da più di 290 milioni di followers punta il faro sulla posizione del tasto invia, collocato appena sotto il pulsante di registrazione audio.

Il problema rilevato da Bieber, che allega anche una schermata esplicativa, starebbe nel fatto che questa vicinanza porta spesso al blocco della riproduzione musicale. Perché? Perché quando Bieber preme il tasto invio finisce puntualmente per attivare anche il tasto di registrazione che, ovviamente, interrompe i brani.

“Se premo questo tasto della dettatura – dice Bieber – dopo aver inviato un messaggio e fa bip e mi ferma la musica un’altra volta, vado a cercare tutti quelli di Apple e li metto in rear naked choke hold”. Tradotto, strangolo qualcuno con una presa da dietro, una mossa della MMA ma usata anche dai militari per immobilizzare un opponente.

Il cantante è frustrato anche dal fatto che se disattiva “la dettatura si finisce comunque per avviare i messaggi vocali. Il tasto di invio non dovrebbe avere più funzioni nello stesso punto.”

La frustrazione sembra più condivisa di quanto si possa pensare, visto che nei commenti si è scatenato l’entusiasmo generale: c’è chi lo ringrazia per aver dato voce a un problema “di tutti i giorni” e chi ironizza sul talento di Apple nel rendere complesso ciò che dovrebbe essere semplice.

Vista la popolarità di Justin Bieber si potrebbe persino sospettare che la sua protesta sia giunta molto in alto tanto da spingere Alan Dye, il progettista dell’interfaccia di Apple, a lasciare Cupertino…