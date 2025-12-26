Google permette di modificare l’indirizzo Gmail

Google sta testando una funzionalità che dovrebbe per la prima volta permettere agli utenti di modificare l’indirizzo @gmail.com, quello usato per accedere ai servizi Google e identificare il proprio account per noi e altri utenti.
Nel momento in cui scriviamo questa possibilità è riportata in un documento di supporto ufficiale per ora disponibile solo in hindi, lasciando immaginare che il rollout della novità è iniziato dall’India. Nel documento Google riferisce in effetti che la possibilità di modificare l’indirizzo email del proprio Account Google “è in fase di implementazione graduale per tutti gli utenti” e che l’opzione potrebbe non essere ancora disponibile per tutti.
Servizi concorrenti di Gmail, quali ad esempio Microsoft Outlook o iCloud Mail, consentono di modificare l’indirizzo email e offrono gli “alias” di posta elettronica: un indirizzo di posta elettronica aggiuntivo che utilizza la stessa cartella di posta in arrivo, lo stesso elenco contatti e le stesse impostazioni dell’account come indirizzo di posta elettronica principale.
Google permette di aggiungere un indirizzo email personalizzato @nomeazienda con gli account Google Workspace ma è una funzionalità diversa dalla novità implementata ora e l’opzione di Google Workspace è un servizio gestito.
L’indirizzo email del proprio account Google è quello utilizzato per accedere ai prodotti e servizi di Google; quando si esegue l’accesso, questo indirizzo email viene visualizzato accanto al proprio nome e alla foto del profilo. Google spiega che se l’indirizzo email del proprio Account Google termina con gmail.com, è possibile cambiarlo con un altro indirizzo che termina con @gmail.com, quello che diventerà un indirizzo email alternativo.
Modificando l’indirizzo sarà possibile ricevere le email sia al vecchio indirizzo sia a quello nuovo. I dati salvati nel proprio account, come foto, messaggi ed email inviati al nostro indirizzo precedente, non saranno interessati.
È possibile ripristinare il proprio indirizzo email precedente in qualsiasi momento, ma non sarà possibile creare un nuovo indirizzo email dell’Account Google che termina con gmail.com per i prossimi 12 mesi. Inoltre, non è possibile eliminare il nuovo indirizzo email. È possibile accedere con il proprio indirizzo email vecchio o nuovo ai servizi Google, come Gmail, Maps, YouTube, Google Play o Drive.
Come modificare l’indirizzo Gmail
Quando l’opzione sarà disponibile, è possibile modificare il proprio indirizzo Gmail in questo modo:
- Dal computer visitare la pagina myaccount.google.com/google-account-email e indicare i propri dati di accesso
- In alto a sinistra, fare clic su “Informazioni personali”.
- Fare click su Email e poi Email Account Google.
- Nella sezione “Email Account Google”, are clic su Cambia l’email del tuo Account Google.
Google sottolinea che modificando l’indirizzo email del proprio account Google che termina con @gmail.com con un nuovo indirizzo che finisce sempre con @gmail.com, potrebbero verificarsi alcuni problemi con i servizi e le funzionalità di Google. In caso di problemi è sempre possibile tornare al vecchio indirizzo Gmail in qualsiasi momento (il nuovo indirizzo Gmail verrà mantenuto).