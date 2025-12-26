Google permette di modificare l’indirizzo Gmail

Google sta testando una funzionalità che dovrebbe per la prima volta permettere agli utenti di modificare l’indirizzo @gmail.com, quello usato per accedere ai servizi Google e identificare il proprio account per noi e altri utenti.

Nel momento in cui scriviamo questa possibilità è riportata in un documento di supporto ufficiale per ora disponibile solo in hindi, lasciando immaginare che il rollout della novità è iniziato dall’India. Nel documento Google riferisce in effetti che la possibilità di modificare l’indirizzo email del proprio Account Google “è in fase di implementazione graduale per tutti gli utenti” e che l’opzione potrebbe non essere ancora disponibile per tutti.

Servizi concorrenti di Gmail, quali ad esempio Microsoft Outlook o iCloud Mail, consentono di modificare l’indirizzo email e offrono gli “alias” di posta elettronica: un indirizzo di posta elettronica aggiuntivo che utilizza la stessa cartella di posta in arrivo, lo stesso elenco contatti e le stesse impostazioni dell’account come indirizzo di posta elettronica principale.

Google permette di aggiungere un indirizzo email personalizzato @nomeazienda con gli account Google Workspace ma è una funzionalità diversa dalla novità implementata ora e l’opzione di Google Workspace è un servizio gestito.

L’indirizzo email del proprio account Google è quello utilizzato per accedere ai prodotti e servizi di Google; quando si esegue l’accesso, questo indirizzo email viene visualizzato accanto al proprio nome e alla foto del profilo. Google spiega che se l’indirizzo email del proprio Account Google termina con gmail.com, è possibile cambiarlo con un altro indirizzo che termina con @gmail.com, quello che diventerà un indirizzo email alternativo.

Modificando l’indirizzo sarà possibile ricevere le email sia al vecchio indirizzo sia a quello nuovo. I dati salvati nel proprio account, come foto, messaggi ed email inviati al nostro indirizzo precedente, non saranno interessati.

È possibile ripristinare il proprio indirizzo email precedente in qualsiasi momento, ma non sarà possibile creare un nuovo indirizzo email dell’Account Google che termina con gmail.com per i prossimi 12 mesi. Inoltre, non è possibile eliminare il nuovo indirizzo email. È possibile accedere con il proprio indirizzo email vecchio o nuovo ai servizi Google, come Gmail, Maps, YouTube, Google Play o Drive.

Come modificare l’indirizzo Gmail

Quando l’opzione sarà disponibile, è possibile modificare il proprio indirizzo Gmail in questo modo:

Dal computer visitare la pagina myaccount.google.com/google-account-email e indicare i propri dati di accesso In alto a sinistra, fare clic su “Informazioni personali”. Fare click su Email e poi Email Account Google. Nella sezione “Email Account Google”, are clic su Cambia l’email del tuo Account Google.

Google sottolinea che modificando l’indirizzo email del proprio account Google che termina con @gmail.com con un nuovo indirizzo che finisce sempre con @gmail.com, potrebbero verificarsi alcuni problemi con i servizi e le funzionalità di Google. In caso di problemi è sempre possibile tornare al vecchio indirizzo Gmail in qualsiasi momento (il nuovo indirizzo Gmail verrà mantenuto).