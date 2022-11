Addio Modalità Aereo, l’UE dice si all’uso di smartphone in volo

All’interno dell’Unione Europea le compagnie aeree potranno installare le ultime tecnologie 5G sui velivoli, permettendo ai passeggeri di usare smartphone e altri dispositivi connessi alla stregua di quanto è possibile fare a terra.

La Commissione europea ha adeguato la normativa riguardo le comunicazioni mobili agli standard più odierni, e di conseguenza anche la copertura 5G può essere messa a disposizione a bordo degli aeromobili.

“Il cielo non rappresenta più un limite in termini di alta velocità e connessioni ad alta capacità”, ha riferito Thierry Breton, Commissario Ue il mercato interno. “Il 5G renderà possibile servizi innovativi per le persone e opportunità di crescita per le imprese europee”.

The Brussel Times riferisce che la copertura 5G sarà possibile installando nell’aeromobile quelle che in gergo si chiamano “pico-celle”; mediante queati nodi (piccoli apparati di telecomunicazione utilizzati sia in maniera complementare sia in maniera autonoma rispetto alle celle radio della telefonia mobile) è possibile effettuare telefonate, inviare messaggi e gestire il traffico dati sfruttando una rete satellitare che comunica con una rete di telefonia cellulare a terra.

Una diversa decisione della Commissione riguarda l’apertura delle frequenze 5 GHz per il WiFi nelle auto, autobus e altri mezzi di trasporto; sarà possibile connettere tra loro i veicoli (tecnologia Vehicle-to-Vehicle) e questi con le infrastrutture viarie (Vehicle-to-Infrastructure). Gli Stati membri dell’UE hanno tempo fino al 30 giugno 2023 per rendere le bande 5G accessibili al trasporto stradale.

A febbraio di quest’anno, la Commissione ha adottato decisioni per garantire che la politica dell’UE in materia di spettro radio soddisfi la crescente domanda per la banda larga mettendo a disposizione le bande 900 MHz e 1 800 MHz anche per le applicazioni 5G.

Secondo il piano d’azione per il 5G, entro il 2025 le reti 5G dovrebbero coprire tutte le aree urbane e le principali vie di trasporto.

Sono state adottate anche decisioni per migliorare le condizioni tecniche per l’uso dello spettro per le apparecchiature a corto raggio e il Wi-Fi. Entro il 2030 il 5G dovrebbe coprire tutte le zone popolate e tutte le famiglie dell’UE dovrebbero avere accesso alla connettività Gigabit.