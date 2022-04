Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop 2, robot per la pulizia in sconto a 199,99€ invece che 299,99

Volete un robot per la polizia della casa efficiente, potente, veramente intelligente al prezzo migliore? Andate su Amazon dove per le giornate di primavera di sconti comprate lo Xiaomi Vacuum-Mop 2 al prezzo più basso: 199€ invece che 299,99€.

Mi Robot Vacuum-Mop 2 è la versione di ingresso di una nuova gamma lanciata a fine febbraio. È in grado di pianificar intelligentemente il percorso da pulire grazie alla tecnologia LDS, in grado di mappare la stanza in tempo reale. Dotato di sistema di riconoscimento automatico della stanza, permette, tramite app, di costruire delle pareti virtuali, selezionare aree ‘proibite’ e stanze specifiche da pulire.

L’aspirapolvere propone 3 modalità di pulizia, tra aspirazione, lavaggio, aspirazione e lavaggio, con una potenza di aspirazione da 2.200 Pa, nonché grande autonomia grazie alla batteria da 2.600 mAh. Usa un sensore laser per il rilevamento della distanza gestito da un chip quad-core RK3308.

Mi Robot Vacuum-Mop 2S ha un prezzo ufficiale di 299,99€ ma per la giornata di sconti di primavera scende a 199,99 euro