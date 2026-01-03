Addio partite di calcio su queste piattaforme: il nuovo divieto blocca migliaia di utenti

Una vera rivoluzione che ha spiazzato non poco gli appassionati, adesso non potranno più vedere le partite su questi canali

La lotta alla pirateria è diventata una delle prerogative della Polizia Postale in Italia, ma anche negli altri paesi del mondo. Fruire di contenuti streaming, che diversamente sarebbero a pagamento, su piattaforme illegali è un crimine e per questo è perseguito dalla legge.

In una delle ultime attività di controllo è stata chiusa una grande rete streaming utilizzata da migliaia di utenti soprattutto per guardare le partite di calcio, contenuto che la maggior parte delle volte è fruibile solo sulle piattaforme a pagamento che detengono i diritti delle varie leghe.

Partite di calcio in streaming, l’avviso delle autorità ai cittadini

Un ultimo controllo a tappeto, che ha portato alla chiusura di una grossa rete streaming, è avvenuto in Gran Bretagna, dove le autorità hanno inviato agli utenti una serie di lettere di avviso poiché sorpresi a guardare partite della Premier League su canali illegali.

Un po’ come avviene in Italia con “il pezzotto”, anche in Gran Bretagna si può accedere a molti contenuti che generalmente sono a pagamento su specifiche piattaforme streaming, in modo illegale, guardando così le partite a costo zero o comunque a un prezzo sensibilmente ridotto rispetto ai canali ufficiali. E’ una vera e propria modifica del dispositivo, che consente di accedere a diverse offerte premium.

Le autorità hanno intercettato migliaia di utenti che usufruivano di questo servizio, inviando loro degli avvertimenti in cui si spiegava come la condotta illecita avrebbe potuto portare a gravi condanne. Un padre di due figli – ad esempio – ha ricevuto una condanna a 3 anni e 4 mesi di carcere perché si è dichiarato colpevole. L’attività di controllo in Inghilterra sui contenuti streaming è qualcosa di molto serio, intenzione delle forze dell’ordine è contrastare il fenomeno anche perché finanzia la criminalità organizzata.

Se a questo si aggiunge che i contenuti streaming sono spesso veicolo per malware che compromettono i dispositivi, riuscendo ad accedere a dati sensibili degli utenti, truffandoli, è chiaro come le autorità siano intenzionati a contrastare la pirateria via streaming. Contestualmente anche Amazon sta contrastando le applicazioni illegali che vengono installate su Fire Stick, un’attività che è iniziata con un primo avvertimento nei confronti degli utenti, in cui si diceva che quell’app sarebbe stata bloccata. Un’attività che si sta intensificando sempre di più, impedendo di fatto agli utenti di accedere a quei canali attraverso il dispositivo Amazon.