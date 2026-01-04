DJControl Inpulse T7 colma il divario tra il DJ’ing analogico e quello digitale

DJControl Inpulse T7 di Hercules è un controller motorizzato che combina la sensazione dei veri dischi in vinile con i vantaggi della tecnologia digitale.

Con 2 giradischi motorizzati per dischi da 7″ che accelerano da 0 a 33⅓ RPM in un decimo di secondo, il controller è presentato come in grado di colmare il divario tra il DJing analogico e quello digitale emulando la sensazione e il peso di un giradischi in vinile, permettendo di mixare, effettuare il beatmatch o scratchare.

Peculiarità versione Premium

Modulo fader premium incorporato, 2 slipmat in feltro extra per lo scratching, 1 borsa per il trasporto e dettagli dorati

2 piatti motorizzati per esercitarsi a fare il DJ su vinile

Disco in vinile da 7 pollici / 17,8 cm, slipmat in feltro e piatto separati che consentono di rimuovere il disco in vinile

Mixer centrale: autentico layout del mixer

Perfetto per l’uso in viaggio: pesa solo 5 kg, piedini retrattili, facile da trasportare

Compatibilità con DJUCED e Serato

Per completare la configurazione da DJ, è possibile collegare il PC o il Mac al DJControl Inpulse T7 Premium e utilizzare il software DJ incluso gratuitamente, come DJUCED o

Serato DJ Lite. È possibile acquistare una licenza o abbonarsi alla versione premium di

Serato DJ Pro se si desiderano funzionalità aggiuntive.

Sensazioni del formato digitale

Con il controller Inpulse T7 Premium, i DJ possono mixare e battere con precisione,

grazie ai piatti da 7″ di dimensioni standard che passano da 0 a 33⅓ RPM in un batter d’occhio. Si possono anche liberare gli amati dischi in vinile e i vellutati tappetini da scratch dal loro sostegno metallico, ricreando l”autentica sensazione da giradischi in formato digitale.

Creatività senza fine

Stems, strumento di separazione audio in tempo reale, è incluso nella versione Premium. Grazie ai controlli con un solo pulsante per isolare le voci o gli strumenti, i DJ possono creare mix personalizzati al volo.

FX per transizioni

Con un trio di pulsanti di selezione FX, una paletta e una manopola del filtro per ogni deck,

oltre a una manopola di controllo aggiuntiva e ai pulsanti Beat -/+, il DJControl Inpulse T7

Premium offre agli utenti gli strumenti necessari per perfezionare i mix e le transizioni

utilizzando una grande quantità di effetti.

Movimento migliore e più fluido

Ogni fader incluso (qui i vari dettagli del prodotto) e già installato sul DJControl Inpulse T7 Premium, scorre su 2 binari promettendo “un movimento migliore e più fluido” rispetto ai fader di serie del DJControl Inpulse T7. I 3 fader a doppio binario sono indicati come “costruiti per durare nel tempo”.

Backspin

Collocati tra il piatto motorizzato del jogwheel e il disco in vinile, gli slipmats Scratch inclusi

isolano i dischi dalle vibrazioni del piatto e consentono di maneggiare il disco senza

influenzare la rotazione del piatto. Il DJControl Inpulse T7 Premium è dotato anche di slipmats standard, ideali per il mixaggio tradizionale.

Comfort

La borsa semirigida in EVA (Etilene Vinil Acetato) ha una fodera nera con il logo Hercules ricamato in bianco e rosso. Il produttore sottolinea che l’EVA crea un guscio solido che è più morbido della plastica indurita e non si rompe in caso di impatto. Il controller e i suoi cavi di alimentazione si inseriscono in una cavità di schiuma, rendendolo sicuro da trasportare.

Connessioni audio

Il DJControl Inpulse T7 Premium Edition, alimentato da un convertitore CC e collegato al

laptop tramite USB, offre uscite master fondamentali (2 x XLR + 2 x RCA) per il collegamento a sistemi di altoparlanti professionali. Offre anche una doppia opzione di connettività per le cuffie (mini-jack stereo da 1/8″ / 3,5 mm + jack stereo da 1/4″ / 6,35 mm). Il prezzo di listino è di 799€.