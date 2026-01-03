Recensione INIU SnapGo, power bank efficiente, potente e veloce

Da quando Apple con il lancio di MagSafe ha accostato la ricarica wireless alla connessione magnetica, hanno iniziato a proliferare non solo i caricabatterie ma anche i power bank con calamita, più comodi e funzionali rispetto alle soluzioni tradizionali a cavo.

L’INIU SnapGo P73-E1 si inserisce in questo scenario promettendo molto: celle capienti da 10.000 mAh, velocità e versatilità. Soprattutto porta al grande pubblico, ad un prezzo molto accessibile (intorno ai 30€) il supporto allo standard Qi2, che consente la ricarica wireless fino a 15 W che riduce sensibilmente il tempo durante il quale la batteria resta applicata al dorso dello smartphone.

I punti di forza, almeno sulla carta, non finiscono qui: due porte USB-C, di cui una da 45 W, cavo integrato e dimensioni molto contenute per una batteria di questa capacità.

Design compatto e costruzione solida

I primi vantaggi evidenti dell’INIU SnapGo P73-E1 riguardano estetica e dimensioni. Si tratta di un oggetto sobrio, dal design pulito e poco ingombrante. Lo spessore è infatti ridotto a 1,4 centimetri. Anche il peso è accettabile: la power bank Iniu non si può certo definire una piuma, perché una volta applicata al dorso del telefono la batteria (circa 200 grammi) si fa sentire, ma non risulta mai troppo ingombrante.

Convince anche la qualità costruttiva e dei materiali. La finitura opaca limita impronte e segni d’uso e restituisce una sensazione generale di solidità. Il sistema magnetico aderisce con precisione al retro dell’iPhone, mentre l’originale indicatore LED frontale a forma di “impronta”, caratteristico di INIU, consente di controllare rapidamente lo stato della carica.

Qualche dubbio lo avanziamo sul supporto pieghevole integrato. È certamente utile per appoggiare lo smartphone in verticale o in orizzontale durante la ricarica, anche per sfruttare la modalità Nighstand di iOS, ma la cerniera, pur essendo in metallo, non trasmette una sensazione di grande robustezza. Un aspetto, questo, che deve essere valutato sul lungo periodo.

Ricarica wireless Qi2 fino a 15 W

Il vero punto di forza dello SnapGo P73-E1 è il supporto allo standard Qi2, che consente la ricarica wireless magnetica fino a 15 W. Per gli iPhone compatibili, oggi praticamente l’intera gamma recente, questo si traduce in tempi sensibilmente migliori rispetto ai power bank magnetici tradizionali da 7,5 W.

Non si tratta di una funzione esclusiva nè recentissima, ma poter recuperare circa il 30% di carica in mezz’ora utilizzando una batteria magnetica è un dato rilevante. Significa ridurre il tempo in cui l’accessorio resta applicato al dorso del telefono.

L’aggancio magnetico è stabile. Una volta posizionato, la ricarica parte immediatamente senza necessità di interventi sull’allineamento ed il power bank resta ben saldo anche con una cover, purché compatibile MagSafe.

Ricarica via cavo e versatilità d’uso

Accanto alla ricarica wireless, l’INIU SnapGo P73-E1 offre una dotazione interessante anche sul fronte cablato. La porta USB-C principale supporta Power Delivery fino a 45 W, un dato di targa, sostanzialmente confermato nel corso delle nostro prove, oggi molto interessante; gli iPhone 17 si ricaricano infatti fino a 37W e questo accessorio Iniu soddisfa pienamente questo livello di prestazioni.

45W di picco sono anche utili non solo per smartphone e tablet, ma anche per ricaricare con una certa rapidità un MacBook Air in situazioni di emergenza.

È inoltre possibile caricare più dispositivi contemporaneamente, combinando ricarica wireless e ricarica via cavo, grazie alla presenza di due porte USB-C. Un elemento che aumenta sensibilmente la flessibilità del prodotto.

Da notare che nella confezione è incluso un cavo USB-C piatto, che funge anche da laccetto per il trasporto e si rivela comodo quando si vuole sfruttare la massima velocità della ricarica cablata mantenendo la batteria agganciata allo smartphone.

La ricarica della batteria interna, infine, è piuttosto rapida. Collegata a un alimentatore adeguato, la SnapGo impiega meno di due ore per tornare al 100%. La ricarica avviene infatti a circa 28 W reali (anche questi confermati dalle nostre misure), un valore elevato per una power bank di queste dimensioni.

Capacità reale ed efficienza della Iniu SnapGo

La capacità dichiarata di 10.000 mAh, come già spiegato più volte dal nostro sito, è solo parzialmente indicativa. I milliampere/ora rappresentano un dato superficiale, il cui valore reale in rapporto alla capacità di ricarica dipende da numerosi fattori, tra cui l’efficienza dei circuiti e la qualità delle celle.

INIU è tra le poche aziende a indicare con una scritta sul guiscio della power bank anche il dato “netto”: 7.000 mAh effettivi. Le misurazioni effettuate confermano che questa indicazione è persino prudente.

Durante la ricarica via cavo abbiamo infatti misurato circa 28 Wh effettivamente trasferiti, equivalenti a circa 7.500 mAh. Tradotto in pratica, la batteria consente di ricaricare quasi due volte un iPhone 17 Pro o circa una volta e mezza un iPhone 17 Pro Max.

Ottima anche l’efficienza complessiva. Le celle da 10.000 mAh corrispondono a una capacità teorica di circa 37 Wh. Per una ricarica completa sono stati necessari poco meno di 40 Wh dalla presa, un valore sensibilmente inferiore rispetto a quello di molti power bank concorrenti, che possono richiedere anche 50 o 55 Wh.

Utilizzando la ricarica wireless, notoriamente meno efficiente rispetto al cavo, l’iPhone 17 Pro usato per la prova è stato ricaricato completamente, con energia residua sufficiente per un ulteriore 40–50%.

Dal punto di vista termico, la ricarica wireless genera calore, come prevedibile, ma senza eccessi. Le temperature restano paragonabili a quelle di una ricarica rapida via cavo, senza particolari disagi nell’uso reale.

In conclusione

L’INIU SnapGo P73-E1 è un power bank ben progettato, che punta su potenza, versatilità ed efficienza reale. La ricarica wireless Qi2 da 15 W rappresenta un vantaggio nell’uso quotidiano, mentre la ricarica cablata ad alta potenza amplia in modo significativo gli scenari di utilizzo.

Non è il più leggero in assoluto, ma offre un equilibrio convincente tra capacità, efficienza dei circuiti, dimensioni e funzioni che, allo stato attuale, è difficile ritrovare in altri power bank concorrenti.

Prezzo e disponibilità

La Power Bank Iniu SnapGo costa 31,99 ma si trova spesso in sconto.