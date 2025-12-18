Facebook Twitter Youtube
Addio pulizie di casa: questo robot domestico fa tutto e costa quanto il tuo smartphone

Una vera e propria rivoluzione, sarà tutto pulitissimo senza stancarsi minimamente, lo strumento che tutti aspettavano

Finalmente non si dovranno più fare le pulizie in casa, ci penserà un robot domestico in grado di fare praticamente tutto. Si tratta di una vera e propria rivoluzione destinata a fare la storia, il mondo della tecnologia è in continua evoluzione e grazie all’intelligenza artificiale si stanno sviluppando strumenti che prima di questi anni erano inimmaginabili.

Adesso, invece, il robot che può fare le pulizie in casa è arrivato sul mercato e potrebbe andare potenzialmente a ruba vista la grande utilità. Non si perderà più tempo a spazzare o fare altro, le faccende domestiche da questo momento in poi le farà un robot.

Il robot che fa tutto in casa: cosa sapere

Questa grande innovazione è stata lanciata in Cina, sviluppata da Songyan Power, sarà in vendita agli inizi del 2026 e potrebbe davvero andare a ruba. Si tratta di un robot umanoide che costerà all’incirca 1.300 euro, uno strumento che rivoluzionerà le vite di tutti.

La novità di questo robot è il prezzo di gran lunga inferiore ad altri prodotti di robotica umanoide, cosa che lo rende potenzialmente acquistabile dalla massa. Se pensiamo che un iPhone di ultima generazione ha più o meno questo valore, chiunque potrebbe volersi comprare un robot umanoide da tenere in casa. La Songyan Power ha annunciato che all’inizio fornirà 1000 unità di questo robot alla Huichen Technology poiché sarà utilizzato soprattutto nel settore educativo.

Ma cosa può fare questo robot da 1.300 euro? Può correre, ballare, camminare e rispondere ai comandi vocali, l’obiettivo al momento è che interagisca con gli studenti e gli insegnanti, ma potrebbe essere un apripista per differenti versioni con altre funzionalità. Il costo così basso, o quanto meno corrispondente a uno smartphone di fascia alta, è il segnale che qualcosa sta cambiando e che presto non sarà così impossibile avere un robot in casa che si occupi delle faccende domestiche.

Per comprendere la rivoluzione del prezzo basti pensare che negli Stati Uniti prototipi simili hanno un costo che spazia tra i 18mila e i 27mila dollari, ma ci sono anche modelli che arrivano a costare 230.000 euro. In questo caso parliamo di robot progettati per il settore industriale, ma l’evoluzione è talmente veloce che presto potrebbero arrivare sul mercato differenti varianti.

Il robot umanoide che si sta per distribuire in Cina potrà essere il primo di una lunga serie, presto potrebbero esserci varianti ancora più economiche, così che tutti potranno acquistarle.

