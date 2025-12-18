La batteria del MacBook Pro 14 pollici M5 si sostituisce così

Da anni sostituire la batteria su un Mac portatile è un problema. E sembrava fino a ieri che lo fosse anche per il nuovo MacBook Pro 14″ con processore M5. Ma grazie ad Apple, che pubblica una dettagliata guida a come farlo, chiunque (probabilmente tra un bel po’ visto che la macchina è nuova) avesse problemi potrà farlo da solo.

La batteria diventa un componente indipendente

Di come sostituire la batteria di questo modello ha parlato per primo iFixIt che aveva sottolineato come riparare la componente era un problema molto serio. In campo non ci si doveva mettere solo una ottima dose di manualità ma anche la volontà e il coraggio di smontare diverse componenti, tra cui la trackpad.

Seguendo le istruzioni ufficiali, diventa ora possibile staccare la batteria senza smontare nulla. Il manuale fa parte del programma Self Service Repair e descrive nel dettaglio ogni fase dell’intervento, dagli strumenti necessari fino al corretto riassemblaggio del computer.

Questo cambiamento non riguarda solo i centri di assistenza autorizzati, ma anche gli utenti più esperti che scelgono la strada della riparazione in autonomia.

Apple continua però a raccomandare di seguire scrupolosamente le istruzioni ufficiali e di valutare l’intervento fai-da-te solo se si ha esperienza sufficiente. La semplificazione infatti c’è, ma non bisogna farsi illusioni. La procedura resta delicata e richiede attenzione: 14 passi per smontarla e 27 per rimettere insieme tutte le componenti.

Senza parlare dei costi: batteria originale (238 euro), venduta direttamente da Apple più gli strumenti da comprare o affittare.