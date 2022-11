Adesso le videocamere Nest si possono guardare sul web

Meglio tardi che mai. Ci è voluto un po’ di tempo, ma da adesso si potrà visualizzare il flusso video di una camera Nest anche sul web browser, senza dover dunque utilizzare necessariamente un’app.

Come spiega The Verge, Google ha creato il portale home.google.com, attualmente in fase di anteprima, che offre la visualizzazione web per gli ultimi modelli Nest Cam e Nest Doorbell. Al momento non è possibile guardare i video registrati, ma si può controllare il feed in diretta, effettuare lo zoom, oltre che accendere o spegnere le telecamere.

La funzionalità sarà implementata entro la prossima settimana per i modelli Nest Cam alimentati a batteria e cablati, comprese le varianti floodlight, Indoor, Outdoor e IQ, nonché il Nest Doorbell basato a batteria e le sue due controparti cablate, ossia la seconda generazione Nest Hello e Doorbell.

Google ha già offerto una visualizzazione web per le telecamere Nest, ma senza supporto ai prodotti rilasciati nel 2021. Il direttore generale, Rishi Chandrat, aveva già dichiarato che una vista web sarebbe disponibile quest’anno. Non è certo cosa abbia impedito ai modelli più recenti di utilizzare semplicemente il vecchio portale home.nest.com, ma il nuovo portale Home colma una lacuna piuttosto frustrante, considerando che numerose fotocamere concorrenti hanno già da tempo il supporto web.

La funzione rendere rende le recenti telecamere e campanelli Nest più utili perché si potranno controllare i flussi video della porta d’ingresso o quel che fa un animale domestico direttamente dal proprio computer di lavoro, piuttosto che dover tirare fuori il telefono. Google sottolinea anche che continuerà ad aggiungere “caratteristiche della fotocamera più popolari” nel tempo, quindi il portale si candida a diventare un valido sostituto dell’app in futuro.

