Google svela per errore campanelli e telecamere Nest anche a batteria

Google si sta preparando al lancio di una nuova serie di prodotti della gamma Nest, alcuni dei quali funzionano anche a batteria: lo dimostra il fatto che, per un periodo di tempo molto limitato, i nuovi dispositivi Nest sono apparsi nel negozio online della multinazionale di Mountain View. The Verge è stata abbastanza rapida da riuscire a fotografare l’elenco dei prodotti prima che questo venisse rimosso, consentendo così di farsi un’idea di cosa ci possiamo aspettare.

Tra questi spicca una videocamera Nest alimentata a batteria che può funzionare sia all’aperto che in ambienti al chiuso, ma c’è anche un’altra telecamera dotata di due torce e una con filo appositamente progettata per l’uso in casa. Tra i nuovi dispositivi Nest a batteria inclusi nella fuga di notizie c’è anche un campanello Nest.

Purtroppo l’elenco dei prodotti non era collegato alla rispettiva pagina: come riporta il giornalista Jay Peters, nel momento in cui se ne cliccava uno si veniva reindirizzati alla pagina principale del Google Store. Bisognerà perciò attendere che Google li presenti ufficialmente per saperne di più.

Certo è che con il possibile lancio di un campanello smart Nest alimentato a batteria e una telecamera di videosorveglianza con luci incorporate, Google si sta finalmente preparando per offrire un vero e proprio arsenale di dispositivi di sicurezza che potrebbe competere con quello di Amazon, l’unica che attualmente offre un’ampia varietà di dispositivi per connettere a Internet e rendere smart la propria abitazione.

Quando Google a gennaio aveva annunciato per la prima volta che avrebbe presto lanciato una linea di prodotti Nest, non aveva detto di cosa si sarebbe trattato, ma aveva promesso che sarebbero stati presentati entro il 2021. Con il lancio anticipato, seppur di poco, dell’elenco dei prodotti sul negozio ufficiale, è quindi probabile che l’azienda sia ormai pronta per mostrarli al mondo e c’è da credere che potranno essere acquistati già entro i prossimi mesi, quantomeno negli Stati Uniti.

