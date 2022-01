Adobe svela le tendenze dell’industria creativa 2022

Adobe ha rilasciato il nuovo Visual & Creative Trends Report 2022 di Adobe Stock ovvero una previsione di quelle che saranno le tendenze dell’industria creativa nell’anno appena iniziato in termini di immagini, design e motion graphics.

Con il protrarsi della pandemia, le tendenze di quest’anno mostrano come le immagini stiano offrendo a consumatori, marchi e creativi una modalità per esprimere la propria creatività attraverso il potere della giocosità, l’importanza dell’amare se stessi e del trovare la giusta ispirazione. Di seguito una sintesi delle tendenze dell’industria creativa secondo Adobe e Adobe Stock:

Tendenze visive

Powerfully Playful: riflettendo comfort, energia e gioia, alcuni progetti hanno coinvolto e ispirato i consumatori a rimanere positivi, trovare le piccole gioie della vita e continuare nonostante il flusso degli eventi che è rimasto durante la pandemia.

Attenzione verso di sé: la pandemia ha portato un numero sempre maggiore di persone a lottare contro l’aumento dello stress e della depressione, portando l’attenzione sull’importanza della salute mentale.

Tendenze nel design

Soft Pop: è una tendenza definita da forme divertenti e flessibili, che analizzano il nostro rapporto con gli oggetti e la tattilità negli spazi digitali, ed è in gran parte caratterizzata da cartoni animati 3D, narrativa dei personaggi e apparenze squishy, letteralmente traducibile con morbidose.

Nuovo Naturalismo: l’estetica del Nuovo Naturalismo è definita dal loro modernismo pulito e dall’elevazione quasi clinica dell’organico. Questi elementi visivi sono ispirati dall’arte di processo, dal post-minimalismo e dalla vita pulita.

Tendenze nella motion graphic

Mix del Metaverso: il metaverso è recentemente diventato un termine di tendenza, riferendosi a un mondo digitale che esiste al di là di quello analogico in cui viviamo.

Muoviti: per rappresentare le connessioni fisiche ed emotive tra le persone, i marchi e la pubblicità hanno fatto ricorso all’uso del ritmo, della danza e del movimento (salto, sport all’aria aperta e così via) per dimostrare la connessione tra le persone.

Per ulteriori dettagli sulle previsioni Adobe circa le tendenze dell’industria creativa nel 2022 è possibile visitare questa pagina dove sono anche disponibili numerosi materiali tra foto, immagini, animazioni, video e concept art. Tutte le immagini di questo articolo sono di Adobe.

Nelle scorse settimane lo sviluppatore ha rilasciato Adobe Creative Cloud Express per offrire strumenti per foto, immagini e video a piccole società, media manager e appassionati di creatività digitale. Tutti gli articoli di macitynet dedicati ad Adobe e ai software Creative Cloud sono disponibili a partire da questa pagina.