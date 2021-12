Adobe Creative Cloud Express è la creatività digitale per tutti

Finora praticamente tutti gli strumenti e software proposti da Adobe sono pensati per i professionisti, con l’eccezione naturalmente delle versioni semplificate e ricche di tutorial Adobe Photoshop e Premiere in edizione Elements per gli utenti non pro: ora la multinazionale della creatività digitale introduce l’app Adobe Creative Cloud Express che riunisce i principali strumenti per lavorare su foto, immagini e video destinata a imprenditori, piccole società, social media manager e appassionati.

L’app Creative Cloud Express include versioni base di strumenti di editing di immagini e video, consentendo agli utenti di lavorare con livelli, effetti AI e un’enorme libreria di caratteri, il tutto con un’interfaccia semplificata che dovrebbe rendere le funzionalità più facili da usare.

«Molte persone hanno bisogno di qualcosa di semplice e più accessibile, e questi clienti sono sempre più attenti ai contenuti e più concentrati sui risultati che sui processi» ha dichiarato Scott Belsky, chief product officer di Adobe, a The Verge. Creative Cloud Express è progettato in modo che i nuovi utenti non debbano “sopportare la curva di apprendimento” degli strumenti più potenti di Adobe come Photoshop e possano realizzare rapidamente qualcosa che abbia un bell’aspetto.

L’app sembra essere progettata per i gestori di social media, i proprietari di piccole imprese e chiunque altro abbia qualcosa da promuovere ma non è un professionista della progettazione grafica. All’avvio l’utente può scegliere tra modelli predefiniti realizzati per scopi diversi: un volantino, un post di Facebook, una storia di Instagram, una miniatura di YouTube, un menu del ristorante, una copertina di un libro e così via. Una volta scelto un modello, l’utente potrà regolare tutte le funzionalità al suo interno.

Nella presentazione Adobe ha mostrato come è possibile regolare il testo, importare nuove risorse dalla libreria di immagini stock di Adobe e aggiungere animazioni. Una funzione particolarmente intelligente rimuove automaticamente lo sfondo da una immagine stock, lasciando che l’immagine si concentrasse solo sul soggetto.

Scaricare e usare l’app Adobe Creative Cloud Express rimane gratuito, ma per le funzionalità aggiuntive, come l’accesso alle immagini di Adobe Stock, sono disponibili con un abbonamento di 9,99 dollari al mese (sono incluse anche per gli abbonati esistenti a molti piani Creative Cloud). Viene lanciato oggi ed è disponibile per iPhone, iPad, Android e anche sul Web.

Tutti gli articoli di macitynet che parlano di Adobe sono disponibili da questa pagina.