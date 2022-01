Aufero Laser 2, la macchina ad incisione laser è in sconto

Se avete sempre sognato di acquistare una macchina ad incisione laser per personalizzare i più svariati oggetti, c’è una buona occasione: sul sito ufficiale di Ortur, la macchina Aufero Laser 2 in tutte le sue varianti è scontata per un mese.

Si tratta di un ottimo strumento, dedicato sia ai principianti che a chi già conosce il sistema ed è alla ricerca di qualcosa di più specifico. I punti di forza rispetto alla concorrenza sono diversi: innanzitutto, la varietà di materiali che è in grado di incidere. Si va dal legno al bamboo, passando per carta e cartone, pelle, acrilico, plastica, ceramica, acciaio inox e altri metalli in generale.

Questo significa che si può usare per personalizzare praticamente di tutto, dai portafogli in pelle alle scatole e agli strumenti da cucina, ad esempio per modificare un semplice mattarello con formine da incidere sull’impasto e creare biscotti del tutto particolari, o più semplicemente per rendere unico un oggetto destinato ad un regalo, che potrebbe essere ad esempio un set di posate o qualsiasi altra cosa contenuta in una scatola di legno.

Questa macchina è caratterizzata da un telaio in lega di alluminio e presenta un baricentro molto basso, che la rende più stabile e più veloce di altri: con l’aggiornamento firmware 1.8 già disponibile, si legge sulla scheda tecnica, è in grado di incidere 10.000 millimetri al minuto.

E’ inoltre dotata di quattro sistemi di protezione, una caratteristica da non sottovalutare sia se si utilizza la macchina in una casa dove ci sono dei bambini, sia in qualsiasi laboratorio dove un piccolo incidente potrebbe causare danni irreparabili. Uno di questi sistemi di protezione infatti disattiva il laser non appena la macchina subisce un movimento, sia che viene spostata o urtata, evitando così che il laser, spostato o perfino capovolto, possa colpire e danneggiare le persone.

Gli altri tre sistemi di protezione disattivano invece il laser in caso di interruzione di corrente, se viene sganciato il cavo USB oppure se il laser, per qualche malfunzionamento, dovesse bloccarsi in un punto troppo a lungo, evitando così incendi e altri incidenti. In aggiunta a tutto questo c’è anche un fusibile che protegge i circuiti interni in caso di sovracorrente.

Aufero Laser 2 monta inoltre una scheda madre a 32 bit di nona generazione a 240 GHz, un laser di terza generazione e presenta un’area di incisione pari a 39 x 39 centimetri. Pesa 3 chilogrammi e l’ingombro effettivo è di 60 x 60 centimetri, con 14 centimetri di altezza nel punto più alto. Chi la acquista può scaricare gratuitamente il programma LaserGRBL dal quale importare i disegni, oppure può scegliere di acquistare il programma LightBurn (il primo mese è gratis) che è di tipo professionale e offre maggiori opzioni di personalizzazione.

Per finire, chi decide di acquistarla può scegliere tra tre diversi modelli: la versione base, con messa a fuoco fissa, è la LU2-2 ed è destinata al principiante; c’è poi la versione LU2-4-SF con messa a fuoco corta, che risulta più precisa specialmente nei punti in cui le incisioni sono ravvicinate; infine il modello LU2-4-LF con messa a fuoco lunga, che può funzionare anche per il taglio dei materiali più leggeri.

Come dicevamo questa macchina ad incisione laser è in promozione sul sito ufficiale per un mese: fino al 10 febbraio anziché 329,99 dollari si può comprare a 269,99 dollari, mentre la versione più performante invece di 429,99 dollari costa 369,99 dollari. Fino a quella data, ogni giorno, i primi tre acquirenti riceveranno in regalo il rullo rotante, del valore di 89,99 dollari, con cui poter agevolmente incidere gli oggetti rotondi, mentre dal quarto al sesto ordine verrà regalato il dispositivo ausiliario per regolare con più facilità l’altezza della testina di incisione.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.