Affari su iPod touch: il modello da 128 GB su Amazon costa solo 272 €

Continuano a “ribollire” i prezzi degli iPod touch su Amazon. Solo qualche giorno fa vi abbiamo segnalato un forte sconto sul modello da 256 GB, ma oggi scende prepotentemente nel costo anche il modello da 128 GB che comprate ad un prezzo davvero irrisorio: solo 272 euro (invece che 359 €, -24%)

A questa cifra si compra un ottimo prodotto per chi non è interessato alle funzioni di iPhone. Questa sorta di iPhone senza… “phone”, ha un processore A10 ancora molto attuale (viene impiegato nell’iPhone 7 e 7Plus), utile per il gioco, la videoconferenza e altre funzioni. È compatibile con iOS 13 prossimo venturo e si presenta come un prodotto molto interessante per un uso didattico, come prodotto per la comunicazione personale, per il gioco, per un impianto Homekit.

In sconto, oltre al modello da 128 GB, che a 272 euro è impossibile da trovare sul mercato, resta disponibile anche un forte sconto sul modello da 256 GB che costa 354,60 euro (invece che 469 €, -24%).

