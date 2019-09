Il più grande negozio Apple in Giappone aprirà sabato a Tokyo

Sabato 7 settembre Apple aprirà il suo nuovo e più grande store in Giappone nel cuore del business district di Marunouchi, di fronte alla storica stazione di Tokyo. Apple Marunouchi è il terzo store ad aprire in Giappone dallo scorso aprile e rientra in un investimento pluriennale nella vendita al dettaglio finalizzato all’espansione nel Paese. I clienti giapponesi ora hanno uno spazio più grande dove scoprire i prodotti Apple, partecipare alle sessioni Today at Apple e chiedere consigli ai “Genius”.

“L’apertura di Apple Marunouchi è una tappa significativa nel lungo rapporto che Apple ha con il Giappone” ha dichiarato Deirdre O’Brien, Senior Vice President Retail + People di Apple. “Marunouchi ha un’energia straordinaria e i nostri team non vedono l’ora di accogliere per la prima volta i clienti nello store più grande del Giappone il prossimo sabato”.

Il quinto store aperto da Apple a Tokyo ha una facciata unica nel suo genere, con vetrine a due piani in alluminio pressofuso per ottenere angoli arrotondati tridimensionali. Prime nel loro genere, queste vetrine nell’intenzione della Mela dovrebbero creare “una connessione” fra la vitalità del quartiere circostante e lo store. All’interno, i bambù nativi della zona sono allineati lungo le vetrine e portano idealmente gli spazi esterni nell’ambiente interno. L’atrio a due piani nel cuore dello store collega i due livelli e sarà il centro dove si svolgeranno le sessioni Today at Apple.

Lo store ospiterà talenti di fama mondiale per condurre sessioni Today at Apple, a partire dalla Tokyo Creative Guild, una serie speciale in 12 momenti ideata per festeggiare la giornata di apertura. Nello store Apple Marunouchi i clienti possono provare tutti i prodotti Apple, ottenere consigli e supporto tecnico e esprimere la loro creatività con l’aiuto dei Creative Pro.

Oltre la metà dei 130 membri del team di Apple Marunouchi proviene da altri Apple Store giapponesi. Complessivamente il team parla 15 lingue ed è pronto ad accogliere visitatori di tutto il mondo.

Nel corso del mese, Apple trasferirà anche il negozio Apple Fukuoka in una sede nuova e più ampia e completerà la ristrutturazione del negozio Apple Omotesandō.