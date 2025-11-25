Panasonic, aggiornamenti per le fotocamere LUMIX Serie S e l’App LUMIX Flow

Panasonic ha annunciato nuovi aggiornamenti firmware per le sue fotocamere mirrorless full frame LUMIX S1RII, S1II e S1IIE, update indicati come mirati a migliorare l’esperienza di scatto ibrido e potenziarne le funzionalità.

Insieme all’aggiornamento del firmware della fotocamera, verrà rilasciato anche un aggiornamento per l’app.

Tutti gli aggiornamenti saranno disponibili per il download a partire dal 26 novembre 2025 attraverso gli app store e il sito web dell’assistenza clienti LUMIX Global.

Il produttore spiega che “i riscontri degli utenti sono stati determinanti nella realizzazione di questo aggiornamento, che comprende l’ottimizzazione della gestione termica, l’aggiunta dell’opzione di registrazione MP4(Lite) e miglioramenti dell’interfaccia utente”.

Aggiornamenti firmware LUMIX S1RII Ver. 1.3 / S1II Ver. 1.2 / S1IIE Ver. 1.2

Algoritmo di controllo termico migliorato per tempi di registrazione più lunghi:

L’ottimizzazione dell’algoritmo termico riduce al minimo le interferenze ambientali nel tempo di registrazione.

Aggiunta dell’opzione a bassa velocità per lo scatto continuo:

È stata introdotta un’opzione a velocità ridotta per le riprese con scatto continuo, incluse le riprese pre-burst.

Miglioramenti dell’autofocus:

È ora possibile impostare la visualizzazione dei riquadri di auto-riconoscimento esclusivamente per il soggetto principale durante l’autofocus.

La visualizzazione del riquadro AF per il riconoscimento dell’occhio umano può essere configurata in modalità “rettangolare” durante l’autofocus.

Stabilità del tracking AF ulteriormente migliorata grazie a ottimizzazioni dell’algoritmo.

Funzionalità video aggiuntive:

È ora possibile selezionare l’opzione per il formato video “leggero” MP4(Lite)

3,8K (3840×2560) 29,97p/25,00p 50Mbps

Compatibilità migliorata:

È stata migliorata la compatibilità con l’obiettivo S-R100500 e il teleconvertitore DMW-STC14/STC20.

Compatibilità con l’applicazione per smartphone LUMIX, LUMIX Flow Ver.1.4:

La funzione del monitor esterno consente di applicare le LUT alla visualizzazione in tempo reale, mostrare diversi marker di inquadratura e visualizzare i riquadri di messa a fuoco.

Altri miglioramenti e perfezionamenti della funzionalità:

Quando [Anteprima costante] è impostato su [OFF], lo schermo visualizza un’icona per indicare che l’effetto anteprima è disabilitato.

È possibile impostare ISO Auto nel menu [Impostazione ISO visualizzata] all’interno del menu personalizzato.

È stato corretto un bug a causa del quale la qualità della live view risultava diversa tra la modalità standby e la modalità di registrazione video quando veniva applicato il false color.

È stata aggiunta un’opzione di visualizzazione 1,6x per la visualizzazione Anamorphic Desqueeze.

La sensibilità ISO di base può ora essere visualizzata nella schermata di impostazione della sensibilità ISO quando la funzione Dual Native ISO è impostata su AUTO.

L’impostazione predefinita per le funzioni registrate sul pulsante di registrazione video secondario è stata modificata in “Nessuna impostazione” sia in modalità Foto che in modalità Riproduzione.

Il tempo di elaborazione per la funzione focus stacking è stato ottimizzato grazie ai miglioramenti dell’algoritmo.

È stato aggiunto un menu che consente di visualizzare la live view con la stessa qualità sia in modalità standby che in modalità di registrazione video.

App per smartphone LUMIX, LUMIX Flow Ver.1.4:

Supporto per la LUT view assist – La LUT live view è disponibile nell’app e può essere attivata o disattivata.

Supporto per la visualizzazione di più marker – Gli stessi indicatori visualizzati sulla fotocamera vengono inviati all’app come visualizzazione live.

Visualizzazione ottimizzata del riquadro AF per diversi riconoscimenti nel rilevamento automatico.

