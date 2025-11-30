Black Friday, i migliori smartphone da comprare oggi

Il Black Friday è il momento perfetto per rinnovare il vostro smartphone, e quest’anno la selezione è ampia e variegata. Da una parte trovate modelli effettivamente in promozione, dall’altra anche dispositivi recenti o particolarmente interessanti che — pur non avendo sconti attivi — vale la pena considerare grazie alle loro caratteristiche tecniche.

Nella lista che segue ci sono sia la nuova serie HONOR 400 con fotocamere fino a 200 MP e funzioni AI, sia smartphone resistenti e performanti come realme 14 Pro+, Samsung Galaxy A56, o vivo X300Pro. Ci sono anche smartphone pieghevoli come Motorola Razr 60 Ultra, i top‑di‑gamma iPhone 17 Pro / Pro Max, e i potenti Google Pixel.

In pratica, anche se non tutti i dispositivi sono in sconto, la lista vuole essere un punto di partenza — aggiornato e completo — per chi cerca i migliori smartphone disponibili oggi, sfruttando il periodo del Black Friday per cogliere una buona occasione, oppure per scegliere il modello giusto anche al prezzo pieno.

