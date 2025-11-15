Black Friday, power station BLUETTI fino al 73% di sconto

Il Black Friday si avvicina (quest’anno cade il 28 novembre) ma BLUETTI ha già lanciato forti sconti sulle sue power station: in alcuni casi si arriva a risparmiare fino al 73%, inoltre chi acquista la nuova batteria B500K riceve in regalo un’unità AC300.

Quella in corso quindi è un’occasione da non farsi sfuggire, soprattutto nell’ottica di ottimizzare i costi energetici ma anche per chi da tempo stava vagliando l’idea di acquistare un set simile per accantonare un backup di energia pulita da tirare fuori al momento opportuno.

BLUETTI B500K

Partiamo dalla novità: si tratta di una batteria di espansione da 5.120Wh che permette di aumentare la capacità di storage senza dover sostituire la power station già esistente.

È compatibile con stazioni BLUETTI come AC300, Apex 300, AC500, AC200L e AC200Max ma può essere combinata anche con altre batterie di espansione.

In abbinamento all’AC300 offre 3.000 Watt di potenza continua e 6.000 Watt di picco, che sono sufficienti a far funzionare frigoriferi, stufe e molti altri elettrodomestici.

Il prezzo di €2.199, ulteriormente scontato del 6% con il codice B500KIT , riduce il costo per watt-ora a soli €0,40/Wh, rendendola tra le soluzioni più convenienti della categoria.

BLUETTI Elite 200 V2

Per chi cerca potenza in formato compatto, questo modello offre 2.073 Wh di capacità e un inverter da 2.600 Watt, con picchi fino a 3.900 Watt. Ottima quindi per camper, viaggi e backup domestico.

La ricarica rapida TurboBoost raggiunge l’80% in 50 minuti, mentre la batteria LiFePO₄ promette oltre 6.000 cicli, con una durata fino a 17 anni.

Questa power station per il Black Friday viene scontata a 949 €.

BLUETTI Elite 100 V2

Scendiamo di capacità e potenza con questo modello che rispetto al precedente offre 1.024Wh con 1.800 Watt di output e ricarica solare fino a 1.000 Watt, molto buona quindi per campeggio o van-life. È gestibile anche tramite app e offre 4.000 cicli di carica.

Se queste caratteristiche sono sufficienti allora col Black Friday in corso rispetto alla Elite 200 V2 si risparmia un bel po’ perché il prezzo scende a 499 €.

BLUETTI Elite 30 V2

Questa power station è ancora più essenziale delle precedenti: indicata per attività leggere all’aperto, combina 288 Wh di capacità con 600 Watt di potenza e otto modalità di ricarica, con il 10 ms UPS integrato per proteggere i dispositivi collegati.

Compatta e portatile, può alimentare laptop, telefoni e piccoli elettrodomestici ovunque. Con la promozione Black Friday ve la portate a casa per 199 €.

La promozione

Oltre alle stazioni sopracitate, col Black Friday di BLUETTI in corso si risparmia anche sul resto del catalogo, con vantaggi esclusivi e triplicazione dei BLUETTI Bucks (la moneta virtuale per ottenere sconti e carte regalo sul sito).

Inoltre si può ottenere un ulteriore 5% di sconto usando il codice MAC5 .

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.

