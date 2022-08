Aggiornamento Telegram, arrivano le emoji animate e Premium da regalare

Telegram supera i 700 milioni di utenti attivi ed arriva l’aggiornamento dell’estate ricco di novità. Non solo emoji animate, ma anche possibilità di regalare Premium agli amici.

L’aggiornamento di oggi introduce la piattaforma emoji di Telegram, emoji animate nei messaggi e nelle didascalie, set di emoji personalizzate, e possibilità di regalare Telegram Premium, oltre ad nuova impostazione privacy per i messaggi vocali, e altro ancora.

Telegram apre così una nuova piattaforma emoji aperta in cui chiunque può caricare set personalizzati con stili artistici e personaggi unici per gli utenti Telegram Premium. Le nuove emoji animate possono essere aggiunte nel testo dei messaggi e nelle didascalie dei media. Si tratta, però, di una funzione riservata soltanto agli abbonati Premium, che sbloccheranno 10 set di emoji personalizzate iniziali, contenenti più di 500 emoji Premium con tante altre in arrivo.

Tutti gli utenti, Premium o meno, possono vedere qualsiasi emoji animata. Tutti possono anche usare gratuitamente qualsiasi emoji personalizzata nella loro chat dei Messaggi salvati per provarle o per aggiungere un tocco in più a note e promemoria.

Inoltre, con questo nuovo aggiornamento molte emoji popolari personalizzate diventano anche interattive quando vengono inviate nelle chat 1-a-1, permettendo di riprodurre effetti sincronizzati a schermo intero.

Altre novità riguardano la Privacy per gli utenti Premium, quando si tratta di messaggi vocali. Adesso, infatti, gli utenti Premium hanno a disposizione una nuova impostazione che permette di controllare chi può inviare loro messaggi vocali e videomessaggi, come Tutti, I miei contatti o Nessuno.

Come altre impostazioni sulla privacy, anche questa supporta le eccezioni, pertanto è possibile scegliere persone o gruppi specifici di utenti che non possono Mai o possono Sempre inviare messaggi vocali.

E’ chiaro come con questo aggiornamento Telegram stia spingendo la variante Premium dell’app, e se tutto questo non bastasse, la piattaforma consente adesso di regalare l’abbonamento ad amici e parenti, potendo inviare loro un abbonamento prepagato per 3, 6 o 12 mesi, con tanto di sconto.

Completa il quadro degli aggiornamenti l’arrivo delle emoji interattive. Queste emoji sono disponibili anche come reazioni, ma indovinate un po’? Al momento esclusivamente per gli abbonati Premium.

