Come si usa la Bussola su Apple Watch

Tra le app di serie su Apple Watch Series 5 o modelli successivi c’è anche la Bussola, utile per vedere con un colpo d’occhio da che parte si sta andando. L’app mostra la direzione verso la quale sta puntando la parte superiore del proprio orologio, mentre l’orientamento viene visualizzato nell’angolo in alto a sinistra. Se l’app Bussola viene rimossa da iPhone, viene rimossa anche da Apple Watch.

Per impostazione predefinita, la bussola usa il nord magnetico. Per passare al nord geografico, basta aprire Impostazioni sul Apple Watch, toccare Bussola, quindi attivare l’opzione “Usa nord geografico”.

La bussola funziona in diverse posizioni. Per la lettura più precisa, Apple consiglia di mantenere l’Apple Watch in posizione orizzontale per allineare i puntatori a forma di croce al centro della bussola. Quando ci spostiamo, il cono rosso che circonda l’ago della bussola mostra la precisione della direzione. Un cono stretto indica una precisione migliore rispetto a un cono più ampio.

Ruotando la Digital Crown verso l’alto è possibile vedere l’altitudine, la pendenza e le coordinate.

Impostare la posizione

Per impostare la posizione, basta scorrere verso il basso, poi toccare Aggiungi rilevamento. Quindi, usare la Digital Crown per regolare.

Aggiungere il rilevamento

Per aggiungere un rilevamento, basta aprire l’app Bussola, ruotare la Digital Crown verso l’alto, selezionare “Aggiungi rilevamento”, rivolgere Apple Watch verso il rilevamento, quindi toccare Fine.

Per modificare un rilevamento, bisogna ruotare la Digital Crown verso l’alto, selezionare “Modifica rilevamento”, rivolgere Apple Watch verso il nuovo rilevamento, quindi toccare Fine.

Per rimuovere il rilevamento, basta ruotare la Digital Crown verso l’alto, quindi seleziona “Cancella rilevamento”.

Aggiungere la complicazione Bussola al quadrante di Apple Watch

È possibile aggiungire la complicazione dell’elevazione al quadrante di Apple Watch per visualizzare l’elevazione con un semplice sguardo. Quando viene mostrato il quadrante, basta tenere premuto lo schermo, quindi toccare Modifica. A questo punto si scorre completamente a sinistra. Se sono disponibili complicazioni per il quadrante, vengono mostrate sull’ultima schermata. È possibile toccare una complicazione per selezionarla, ruotare la Digital Crown su Bussola, quindi scegliere Altitudine. Premere la Digital Crown per salvare le modifiche, quindi toccare il quadrante per visualizzarlo.

L’app Bussola non mostrerà l’altitudine o le coordinate se l’opzione Localizzazione non è attiva. Per attivare o disattivare Localizzazione, aprire l’app Impostazioni su Apple Watch, toccare Privacy, quindi “Localizzazione”.

Precisione

Apple spiega che l’app Bussola può essere influenzato dai materiali magnetici presenti in alcuni cinturini. La presenza di calamite può influenzare la precisione dei sensori della bussola. Il cinturino a maglie in pelle, il loop in pelle, il loop in maglia milanese e le versioni precedenti dei cinturini per orologi Sport Loop di Apple usano magneti o materiali magnetici che potrebbero compromettere la precisione della bussola. Il funzionamento della bussola non è alterato dai cinturini Sport Loop introdotti a settembre 2019 o modelli successivi o da qualsiasi cinturino Sport.

Sviluppatori

Gsviluppatori possono utilizzare le informazioni della bussola nelle loro app per creare esperienze più ricche o mostrare con un colpo d’occhio da che parte si sta andando.

