Aggiornati Keynote, Pages e Numbers per Mac e iOS

Apple ha rilasciato nuove versioni di Keynote, Pages e Numbers per Mac e iOS/iPadOS. Le applicazioni della suite iWork, lo ricordiamo, mettono a disposizione modelli e strumenti grafici per creare progetti. Pages consente di creare documenti: si sceglie un modello, poi si aggiungono immagini, filmati, forme e grafici con vari strumenti a disposizione. Numbers è un foglio di calcolo che consente di inserire facilmente tabelle, immagini e grafici per gestire e avere un quadro visivo dei dati. Keynote consente di creare presentazioni con vari effetti “cinematografici”.

Di seguito le note di rilascio di Pages 8.2

Imposta il font e la dimensione font di default utilizzati per tutti i nuovi documenti creati dai modelli di base.

Aggiungi facilmente ai documenti filmati in formato HEVC, che consentono dimensioni file ridotte mantenendo la qualità visiva.

Passa a una pagina specifica del documento con un nuovo comando nel menu.

Aggiungi descrizioni di accessibilità a audio, video e disegni.

Accessibilità migliorata per i PDF esportati.

Di seguito le note di rilascio di Numbers 6.2:

Prestazioni migliorate per le tabelle di grandi dimensioni.

Aggiungi facilmente ai fogli di calcolo filmati in formato HEVC, che consentono dimensioni file ridotte mantenendo la qualità visiva.

Aggiungi descrizioni di accessibilità a audio, video e disegni.

Accessibilità migliorata per i PDF esportati.

Di seguito le note di rilascio di Keynote 9.2:

Aggiungi facilmente alle presentazioni filmati in formato HEVC, che consentono dimensioni file ridotte mantenendo la qualità visiva.

Passa a una diapositiva specifica della presentazione con un nuovo comando nel menu.

Aggiungi descrizioni di accessibilità a audio, video e disegni.

Accessibilità migliorata per i PDF esportati.

Di seguito le note di rilascio di Pages 5.2 per iOS (l’asterisco indica che è necessario iOS 13 o iPadOS)

Abilita la modalità scura per enfatizzare i contenuti.*

Su iPadOS, utilizza Pages in più spazi o modifica due documenti uno accanto all’altro in Split View.

Supporto per i nuovi gesti di modifica del testo e di navigazione di iOS 13 e iPadOS.*

Imposta il font e la dimensione font di default utilizzati per tutti i nuovi documenti creati dai modelli di base.

Utilizza i font personalizzati installati da App Store.*

Effettua un’istantanea schermo di un intero documento, modificala, quindi condividila facilmente come PDF.*

Accedi ai file da un’unità USB, un disco rigido esterno o un server file.*

Ascolta una rappresentazione audio di un grafico utilizzando VoiceOver.*

Aggiungi descrizioni di accessibilità a audio, video e disegni.

Accessibilità migliorata per i PDF esportati.

Supporto per i filmati in formato HEVC, che consentono dimensioni file ridotte mantenendo la qualità visiva.

Seleziona più oggetti premendo Maiuscole o Comando su una tastiera hardware.

Di seguito le note di rilascio di Numbers 5.2 per iOS (l’asterisco indica che è richiesto iOS 13 o iPad OS)

Abilita la modalità scura per enfatizzare i contenuti.*

Su iPadOS, utilizza Numbers in più spazi o modifica due fogli di calcolo uno accanto all’altro in Split View.

Supporto per i nuovi gesti di modifica del testo e di navigazione di iOS 13 e iPadOS.*

Utilizza i font personalizzati installati da App Store.*

Effettua un’istantanea schermo di un intero foglio di calcolo, modificala, quindi condividila facilmente come PDF.*

Accedi ai file da un’unità USB, un disco rigido esterno o un server file.*

Ascolta una rappresentazione audio di un grafico utilizzando VoiceOver.*

Aggiungi descrizioni di accessibilità a audio, video e disegni.

Accessibilità migliorata per i PDF esportati.

Supporto per i filmati in formato HEVC, che consentono dimensioni file ridotte mantenendo la qualità visiva.

Seleziona più oggetti premendo Maiuscole o Comando su una tastiera hardware

Di seguito le note di rilascio di Keynote 5.2 per iOS (l’asterisco indica che è richiesto iOS 13 o iPad OS)