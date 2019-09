Western Digital presenta la linea WD_Black, per chi gioca sul serio

Western Digital ha approfittato della Milano Games Week di fine Settembre per presentare al pubblico la nova linea di dispositivi di memoria interni ed esterni WD_Black.

Quattro linee di prodotto per sei device in totale per accontentare tutti i palati, da chi vuole spazio a chi cerca invece velocità.

WD_Black si fa in quattro (per sei)

WD_Black è una linea coraggiosa, vestita in elegante e croccante abito nero, talvolta cinturato di bianco, ma certamente distinguibile in un mercato, quello dei videogiochi, per il quale l’aspetto è primario.

La prima linea, P10 Game Drive, offre case USB 3.0 con dischi da 2,5 pienamente portabili, con capacità di 2, 4 o 5 TB (con prezzi di 134,99, 169,99 e 189,99 Euro) e velocità sino a 140 MB/s, sono perfetti per essere usati in mobilità, perché si alimentano direttamente dalla presa USB del computer.

Una cintura bianca laterale distingue i modelli P10 Game Drive for Xbox One, sempre su USB 3.0 ma con tagli da 3 o 5 TB con prezzi di 144,99 e 199,99 Euro. Anche in questo caso, come per i P10, è possibile portarsi in borsa l’intera libreria di giochi ed essere sempre pronti al combattimento.

I modelli D10 Game Drive sono invece caratterizzati da dischi da 3,5″, sempre in USB 3.0 ma in questo caso, essendo alimentati a parte, offrono anche un comodo HUB USB con due prese supplementari.

Grazie ai dischi da 7.200 RPM in un unico taglio da 8 TB (249,99 Euro) la velocità qui cresce sino a 250 MB/s.

Anche in questo caso WD offre la versione D10 Game Drive for Xbox One, con base e retro bianchi ma stessa connessione USB 3.0 e HUB USB. La versione per Xbox è proposta nel solo taglio da 12 TB a 349,99 Euro.

Velocità senza limiti

WD_BLACK P50 Game Drive SSD è invece u equilibrio perfetto tra velocità e prestazioni, grazie ad una unità interna SSD da 500 GB, 1 e 2 TB. L’interfaccia è USB 3.2 Gen 2×2 su connettore USB-C, anche in questo caso autoalimentato, che riesce a raggiungere la velocità di 2000 MB/S.

Infine, l’unità di memoria interna SN750 NVMe SSD, che offre una memoria SSD di tipo NVMe su fattore di forma M.2.

Disponibile con o senza dissipatore integrato, è perfetto per abbinarsi a sistemi che utilizzano forme di raffreddamento ausiliari, come ad acqua.

I prezzi partono da 99,00 Euro per il modello da 250 GB senza dissipatore sino a 648,00 Euro per il modello da 2 TB con dissipatore, con tagli intermedi da 500 GB e 1 TB.

Tutti i modelli sono già disponibili attraverso il canale retail, oppure anche su Amazon.it