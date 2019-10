Panoramica su Mappe di iOS 13 vi fa visitare Los Angeles e New York

La funzione Look Around o Panoramica di iOS 13, che per molti strizza l’occhio a Street View di Google, si espande a Los Angeles e New York City. La visualizzazione a livello stradale della Mela sconfina oltre la Bay Area e le Hawaii, uniche location presenti nelle versioni di prova pre-lancio.

Per chi non lo sapesse, Look Around / Panoramicsa permetterà di passare da una visione della strada, a una vista dell’area in 3D con immagini a 360 gradi. Sarà possibile esplorare aree intere mantenendo questo tipo di funzione, sia in orizzontale sia in verticale e immagini di alta qualità.

La funzione può essere adesso utilizzata in tutta New York, da Manhattan e dal Bronx a Brooklyn e fino ad arrivare nel Queens. Adesso è disponibile anche la visualizzazione a Los Angeles, da Burbank a Long Beach a Pomona. Non è ancora disponibile la zona dell’Anaheim, Riverside e altre città zone più a sud.

Look Around può essere utilizzato dall’app Mappe di Apple ogni qual volta risulta visibile un binocolo a schermo. Toccando l’icona si avvierà in automatico una vista ravvicinata a livello stradale in una piccola porzione di schermo che può essere toccata nuovamente per ottenere una visualizzazione a schermo intero in stile Street View.

Quando si è in modalità Look Around, toccando lo schermo l’utente potrà muoversi attraverso l’area visualizzata, mentre toccando in un punto lontano sulla mappa si ingrandirà direttamente quella determinata zona.

In questa particolare visualizzazione vengono evidenziati importanti punti di interesse, come ristoranti, aziende, parchi e altro ancora, ma la vista è limitata a ciò che può essere catturato dalle camere a livello dalla strada poiché utilizza i dati acquisiti dai veicoli di mappatura di Apple che circolano sulla carreggiata nei mesi precedenti.

Look Around si espanderà in altre aree nel 2019 e 2020, con Apple che sta ancora implementando mappe aggiornate. Proprio in queste ore, come ricorda macrumors, le mappe aggiornate sono arrivate a New York City.