Meta e Luxottica presentano i nuovi smart glass, Ray-Ban Display e Oakley Meta

Meta ed EssilorLuxottica hanno rinnovato la loro alleanza presentando due prodotti che segnano direzioni complementari nell’evoluzione degli occhiali intelligenti. Da una parte i Ray-Ban Display, pensati per un pubblico urbano e lifestyle, che integrano per la prima volta un micro-display direttamente nella lente; dall’altra gli Oakley Meta, orientati all’attività sportiva e all’uso all’aperto, dove autonomia e resistenza sono fattori chiave.

La collaborazione nasce dalla convergenza tra due settori: da un lato Meta, che spinge verso la realtà aumentata, l’intelligenza artificiale e le interfacce naturali; dall’altro Luxottica, leader mondiale nell’occhialeria, capace di unire design iconici, qualità ottica e distribuzione globale. L’accordo garantisce a Meta un accesso immediato a marchi dal forte riconoscimento, mentre a Luxottica permette di posizionarsi come protagonista della nuova era degli eyewear tecnologici.

Ray-Ban Display: l’ingresso nel mondo della proiezione visiva

I Ray-Ban Display rappresentano la principale novità. Esteticamente restano fedeli alle linee classiche, soprattutto al modello Wayfarer, simbolo del marchio, ma al loro interno integrano un heads-up display monoculare posizionato nella lente destra. Questo display non invade il campo visivo, ma consente di visualizzare informazioni essenziali: notifiche di messaggi, traduzioni in tempo reale, indicazioni di navigazione passo per passo e persino immagini durante le videochiamate. Non è una realtà aumentata complessa, bensì una proiezione discreta e funzionale, in linea con l’idea di occhiali da indossare quotidianamente.

Il controllo da polso: il Neural Band

Il Neural Band è l’elemento che distingue maggiormente i Ray-Ban Display da qualsiasi generazione precedente. Si tratta di un braccialetto da polso sviluppato da Meta che utilizza sensori elettromiografici per captare i segnali elettrici dei muscoli della mano e delle dita. Questi impulsi vengono tradotti in comandi digitali: basta un lieve movimento del pollice o dell’indice per far scorrere un menu, selezionare un’app o rispondere a una chiamata.

La tecnologia, ancora agli inizi, promette di ridurre la dipendenza da comandi vocali o touch, offrendo un’interazione più privata e precisa. È possibile, ad esempio, gestire la riproduzione musicale, avviare la traduzione istantanea o navigare tra le notifiche con gesti quasi impercettibili. Il Neural Band rappresenta un primo passo concreto verso l’interfaccia neurale che Meta considera centrale per l’evoluzione dei dispositivi indossabili.

Le altre caratteristiche

Sul fronte audio, i Ray-Ban Display mantengono speaker open-ear che permettono di ascoltare musica e conversazioni senza isolarsi dall’ambiente esterno. I microfoni multipli con cancellazione attiva del rumore garantiscono invece una buona qualità di registrazione e di chiamata anche in ambienti affollati. L’autonomia dichiarata è di circa sei ore, ma il case di ricarica fornisce un’estensione fino a trenta ore complessive. In questo modo, con una ricarica veloce durante il giorno, l’utente può coprire un’intera settimana di utilizzo tipico.

Oakley Meta: pensati per lo sport

Se Ray-Ban Display guarda all’uso quotidiano, i nuovi Oakley Meta HSTN e Vanguard puntano agli sportivi e agli amanti dell’outdoor. Le montature hanno linee più robuste e aggressive, tipiche di Oakley, e integrano una videocamera con risoluzione fino a 3K, in grado di registrare video fluidi e di alta qualità. Le lenti utilizzano la tecnologia Prizm, sviluppata da Oakley per potenziare contrasto e percezione cromatica, fondamentale in ambienti ad alta luminosità come piste da sci, strade soleggiate o campi sportivi.

La resistenza è un altro punto di forza: la certificazione IPX4 assicura protezione da pioggia leggera, sudore e schizzi, rendendoli adatti all’attività fisica intensa. L’autonomia raggiunge le otto ore di uso continuo e fino a quarantotto ore con il case di ricarica. Una funzione molto apprezzata è la ricarica rapida, che consente di riportare la batteria al 50% in soli venti minuti, ideale per chi ha poco tempo tra un allenamento e l’altro.

L’interazione rimane più tradizionale: comandi vocali, pulsanti touch e connessione all’assistente Meta AI. In movimento, la semplicità si rivela una scelta consapevole, evitando accessori aggiuntivi come il braccialetto neurale che, seppur innovativo, potrebbe risultare poco pratico durante l’attività sportiva.

Connettività e integrazione con Garmin

Un aspetto distintivo degli Oakley Meta è la connettività pensata per chi utilizza dispositivi sportivi. Gli occhiali sono compatibili con i dati di Garmin, piattaforma molto diffusa tra ciclisti, runner e triatleti. Collegandoli via Bluetooth, gli Oakley possono ricevere e mostrare notifiche direttamente dai ciclocomputer Garmin Edge o dagli smartwatch della serie Forerunner e Fenix.

Questo significa che durante una corsa o un allenamento in bici l’atleta può visualizzare sul display integrato degli occhiali dati come frequenza cardiaca, ritmo, distanza percorsa e indicazioni di percorso. Non è più necessario distogliere lo sguardo dal tracciato per consultare lo smartwatch o il computer da manubrio. L’integrazione consente inoltre di controllare alcune funzioni di Garmin tramite comandi vocali, rendendo l’esperienza più fluida e sicura.

Si tratta di un passo avanti importante perché avvicina gli smart glasses al mondo degli sportwatch e delle piattaforme di allenamento, integrando due ecosistemi che fino ad oggi avevano viaggiato in parallelo.

Differenze di approccio e posizionamento

Il confronto tra i due modelli evidenzia strategie diverse. I Ray-Ban Display rappresentano un’evoluzione concettuale: l’aggiunta del display apre scenari nuovi, pur mantenendo l’estetica classica di un occhiale da indossare ogni giorno. Oakley, al contrario, rimane focalizzata sulla solidità, sull’esperienza visiva e sulla durata.

Questa diversità risponde a due segmenti di mercato distinti: chi cerca un compagno digitale per la vita urbana e chi vuole un supporto tecnologico durante l’attività fisica. È un doppio binario che consente a Meta e Luxottica di coprire un ventaglio più ampio di consumatori, senza cannibalizzare le rispettive proposte.

Prezzi, caratteristiche e disponibilità delle due novità

I Ray-Ban Display saranno disponibili negli Stati Uniti dal 30 settembre 2025 a un prezzo di 799 dollari. L’arrivo in Europa, Italia compresa, è atteso nel corso del 2026 con un prezzo compreso fra 799 e 899 euro, in base a tasse e cambio. Gli Oakley Meta HSTN e Vanguard saranno invece lanciati entro la fine del 2025 in diversi mercati europei, inclusa l’Italia, con prezzi a partire da 399 euro per i modelli base e fino a 549 euro per le versioni con finiture premium e lenti Prizm.

Ray-Ban Display

Display monoculare integrato nella lente destra

Controllo: comandi vocali, touch e braccialetto neurale

Audio open-ear e microfoni con riduzione del rumore

Autonomia: 6 ore + fino a 30 ore con il case

Disponibilità: USA dal 30/09/2025, Europa/Italia nel 2026

Prezzo: 799 $ / circa 799-899 €

I dettagli sono su questa pagina di Meta

Oakley Meta HSTN/Vanguard

Fotocamera fino a 3K per foto e video

Lenti Prizm con protezione UV e contrasto potenziato

Resistenza IPX4 (sudore e pioggia leggera)

Autonomia: 8 ore + fino a 48 ore con il case

Ricarica rapida: 50% in 20 minuti

Disponibilità: Europa e Italia entro fine 2025

Prezzo: da 399 a 549 €

Ray-Ban Meta Gen 2, l’evoluzione

EssilorLuxottica e Meta hanno annunciato anche la prossima generazione di Ray-Ban Meta. Ray-Ban Meta Gen 2 vanta autonomia prolungata fino a 8 ore, una fotocamera ultra-wide da 12MP in grado di registrare video 3K ultra-HD con “alta precisione e nitidezza” e una gamma ancora più ampia di stili e colori, anche in combinazione con lenti oftalmiche personalizzate, tra cui Transitions Gen S.

La piattaforma Ray-Ban Meta continua a evolversi grazie ad aggiornamenti e funzionalità nuove. Tra queste Conversation Focus, presentata al Meta Connect e presto disponibile, funzionalità che tramite gli altoparlanti open-ear degli AI Glasses permette di amplificare la voce della persona con cui si sta parlando, aiutando a distinguerla dal rumore di fondo in contesti affollati come bar, ristoranti, parchi e altri luoghi rumorosi.

Ray-Ban Meta (Gen 2) è già disponibile a partire da 379$ (419 euro) su siti di Ray-Ban e Meta.