realme Watch 5 si ispira ad Apple puntando sul prezzo

I design e le interfacce Apple hanno segnato l’elettronica di consumo e non solo: nel lungo elenco di dispositivi che prendono ispirazione da Cupertino, rientra senza dubbio realme Watch 5 che a un primo sguardo rapido può essere confuso con un Apple Watch Ultra.

In realtà osservando meglio la forma della cassa, la protuberanza nel lato destro e anche la corona si notano differenze più o meno marcate con l’originale. Ma anche se il look richiama lo smartwatch di Apple, in realtà realme Watch 5 si colloca in una fascia di prezzo completamente diversa, per intenderci solamente 69,99 euro.

Nonostante il prezzo super abbordabile, questo indossabile offre una lunga serie di caratteristiche e funzioni che lo rendono uno smartwatch piuttosto completo per gli utenti che puntano al sodo. Il costruttore riassume sei motivi per acquistarlo in una scheda, anche questa con grafica e stile che richiamano Apple.

I punti forti sono: schermo AMOLED da 1,97” (390 x 450 pixel e luminosità massima di 600 nit), batteria che assicura una autonomia fino a ben 16 giorni, resistenza a polvere e acqua con certificazione IP68, tecnologia NFC, bussola e GPS con supporto per cinque sistemi satellitari globali, infine il supporto per 108 sport e allenamenti.

La lista di caratteristiche e funzioni include anche 15 indicatori chiave per le prestazioni in ogni allenamento e il monitoraggio della salute. Realme Watch 5 rileva la frequenza cardiaca, il livello di ossigeno nel sangue, i livelli di stress, la qualità del sonno, il rumore ambientale e il ciclo di ovulazione per le donne.

La documentazione precisa che con una singola carica e con modalità d’uso leggera personalizzata l’autonomia può arrivare fino a 20 giorni, mentre con un utilizzo standard si arriva a 14 giorni. Le tempistiche però si riducono se l’utente attiva la funzione schermo sempre attivo, in questo caso l’autonomia arriva a circa sei giorni.

Come per tutti gli indossabili la personalizzazione estetica e funzionale è d’obbligo. Oltre ai cinturini in diversi stili e colori, l’utente può scegliere tra oltre 300 temi per il quadrante, offrendo ampia scelta per avere sempre sottocchio funzioni multiple, dati per lo sport, animazioni e album.

realme Watch 5, disponibilità e prezzo

L’ultimo smartwatch di realme è già disponibile al prezzo di listino di 69,99 euro presso i principali rivenditori di elettronica e anche da questa pagina di Amazon.

Sto caricando altre schede...