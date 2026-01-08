Anche Gmail entra nell’era delle funzioni AI grazie e Gemini

Come prevedibile, anche Gmail non sfugge all’AI: Google ha annunciato che a partire da oggi (inizialmente in inglese ma insomma seguito arriverà il supporto per altre lingue) è possibile utilizzare la funzione “Aiutami a scrivere” per perfezionare le email o redigerle da zero. Sono disponibili anche le “Risposte Suggerite “(un aggiornamento delle risposte intelligenti) che utilizzano il contesto della conversazione per offrire risposte pertinenti con un solo clic, in linea con il proprio stile di scrittura.

“Supponiamo che tu stia organizzando una riunione di famiglia e tua zia ti risponda chiedendoti se deve portare una torta invece di una crostata”, scrive Google, “le Risposte Suggerite possono redigere istantaneamente una bozza iniziale di risposta utilizzando il tuo tono e stile abituali, lasciandoti libero di perfezionarla prima approvarla”. È anche possibile utilizzare la nuova funzione di Correzione bozze per controlli avanzati di grammatica, tono e stile, effettuando verifiche prima dell’invio.

Le funzioni “Aiutami a scrivere e “Risposte Suggerite” sono in fase di rilascio per tutti senza costi. La funzione Correzione bozze è invece disponibile per gli abbonati a Google AI Pro e Ultra.

Big G riferisce che il mese prossimo la funzione “Aiutami a scrivere” sarà aggiornata con miglioramenti nella personalizzazione, integrando il contesto tenendo conto di altre app Google usate dall’utente.

AI Inbox

Google riferisce che la nuova AI Inbox “filtra il disordine”, permettendo di concentrarsi su ciò che è più importante. AI Inbox consente di avere un ”briefing personalizzato”, che evidenzia le cose da fare aggiorna l’utente su ciò che conta. Aiuta a stabilire le priorità, identificandogli interlocutori più importanti in base ad alcuni segnali, ad esempio le persone a cui si scrive frequentemente, quelle presenti nella propria lista dei contatti e le relazioni che può dedurre dal contenuto dei messaggi.

Big G afferma che queste analisi avvengono “in modo sicuro”, permettendo all’utente di mantenere i propri dati sotto controllo. Q”uesto consente agli elementi più importanti, come una bolletta in scadenza domani o un promemoria dal dentista, di salire in cima alla lista. Stiamo dando accesso alla AI Inbox a tester di fiducia prima di renderla disponibile su più ampia scala nei prossimi mesi”.

Chiedere qualsiasi cosa alla casella di posta

La casella di posta è ricca di informazioni, ma non sempre è facile ottenere ciò che si sta cercando. E anche quando compaiono le mail giuste, spesso ci si ritrova davanti a un elenco di messaggi, che costringono a scorrere i testi per ricostruire la risposta desiderata. Google riferisce dell’arrivo di AI Overview, funzionalità che, alla stregua dell’AI Overview, trasforma le informazioni in risposte senza bisogno di approfondire; quando si apre una mail con decine di risposte, Gmail può sintetizzare l’intera conversazione in un riassunto conciso dei punti chiave.

Invece di cercare parole chiave o scavare in un anno di email, è possibile usare il linguaggio naturale, con domande del tipo: “Chi era l’idraulico che mi ha fatto un preventivo per la ristrutturazione del bagno l’anno scorso?” L’AI di Gemini è in grado di estrarre la risposta, riassumendo i dettagli che servono.

I riassunti delle conversazioni di AI Overview saranno disponibili per tutti (al momento in inglese, in futuro in altre lingue).. La possibilità di porre domande alla propria casella di posta elettronica con AI Overview è disponibile per gli abbonati a Google AI Pro e Ultra.

