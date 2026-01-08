VARMBLIXT diventa smart: IKEA prepara due nuove lampade intelligenti con Matter

Le nuove lampade VARMBLIXT smart sono due e condividono la stessa filosofia: mantenere il design iconico della collezione, aggiungendo però funzioni intelligenti che oggi molti utenti considerano fondamentali.

Il primo modello è la VARMBLIXT “donut” smart, una lampada dalla forma circolare che riprende il celebre anello luminoso già noto, ma con una marcia in più. Grazie ai LED RGB integrati, potrete regolare l’intensità e il colore della luce direttamente da app, scegliendo tra diverse tonalità per creare atmosfere personalizzate. Il controllo avverrà tramite l’app IKEA Home Smart, telecomando dedicato e integrazione con standard Matter.

Il secondo modello è una lampada a sospensione VARMBLIXT smart, pensata per illuminare ambienti più ampi. In questo caso il focus è sulla regolazione della temperatura colore, dalla luce calda a quella più neutra, sempre con gestione smart e automazioni.

Entrambi i modelli saranno vere lampade smart, non semplici luci dimmerabili: potranno essere integrate in scenari, routine e comandi vocali, rendendole adatte a chi sta costruendo o ampliando una casa connessa.

Modelli attuali e novità in arrivo: prezzi e disponibilità

È importante chiarire che i modelli VARMBLIXT oggi in vendita nei negozi IKEA non sono smart. Si tratta di lampade decorative con LED integrati, molto curate dal punto di vista estetico, ma prive di connettività.

I prezzi degli attuali modelli VARMBLIXT si collocano generalmente tra 50 e 180 euro, a seconda della tipologia (lampade da parete, da tavolo o elementi luminosi decorativi).

Le nuove versioni smart, invece, non sono ancora disponibili, ma IKEA ha già indicato una finestra di lancio piuttosto precisa: aprile 2026 per il debutto nei mercati internazionali, con arrivo in Europa e in Italia atteso nello stesso periodo.

Per quanto riguarda i prezzi, IKEA non ha ancora comunicato cifre ufficiali in euro, ma le stime parlano di:

circa 100 euro per la VARMBLIXT smart “donut”

per la VARMBLIXT smart “donut” circa 150 euro per la VARMBLIXT smart a sospensione

Un posizionamento coerente con il resto dell’offerta smart IKEA, pensato per restare accessibile senza rinunciare a funzioni avanzate e compatibilità futura.

Per saperne di più sugli attuali modelli visitate questa pagina di Ikea.