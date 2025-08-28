Aiarty Video Enhancer, Upscaling video AI ottimizzato su Apple Silicon ora gratis

Che si tratti di vecchie riprese sfocate o di clip a bassa risoluzione, oppure di video in cui parte dei dettagli sono stati persi dopo l’editing, migliorare la qualità è possibile.

Se vi state chiedendo come, la risposta è Aiarty Video Enhancer V2.5, un software di potenziamento video progettato appositamente per Mac che usa gli algoritmi di intelligenza artificiale per ottenere ottimizzazioni video altrimenti impossibili.

Ve ne parliamo proprio ora perché grazie a una campagna promozionale in corso per pochi giorni potete ottenere una licenza gratuita senza watermark oppure approfittare di uno sconto del 36% su una licenza a vita per 3 Mac, con in omaggio anche Aiarty Image Enhancer.

Le caratteristiche principali

Questo software come dicevamo si distingue per l’impiego di modelli AI ibridi ottimizzati per GPU che promettono una velocità notevole anche durante operazioni complesse come l’upscaling a 4K e la riduzione del rumore (qui la guida dettagliata).

In pochi click è in grado di eliminare la sfocatura e il rumore dalle immagini video migliorando la nitidezza di pelle, capelli, piante e architetture con un’attenzione particolare alle texture più intricate. Sfruttando l’interpolazione dei fotogrammi AI è così possibile ottenere una riproduzione più fluida dei video, volendo anche per creare slow motion d’effetto a 60 o 120 fps.

Offre buone elaborazioni anche per quanto riguarda la traccia audio in quando include una specifica funzione di denoising che elimina rumori ambientali come vento, risonanze o echi, migliorando così la qualità sonora complessiva del video.

Cosa cambia con la versione 2.5

Tra le novità della versione 2.5 segnaliamo i controlli avanzati per la correzione colore con cui poter regolare facilmente temperatura, tinta, esposizione, contrasto, saturazione e altri parametri per adattare l’aspetto del video in base alle proprie preferenze.

Inoltre per chi lavora con sottotitoli questa versione aggiornata consente di copiare le tracce dei sottotitoli originali durante l’upscaling, mantenendo così intatto il contenuto testuale.

Su Mac è disponibile anche l’esportazione in AV1, un codec che permette di ottenere video di alta qualità pur mantenendo dimensioni ridotte.

Ma soprattutto questa versione sfrutta appieno i nuovi processori Apple Silicon, con modelli AI personalizzati per chi ha un Mac con M1, M2, M3 e M4. Utilizza persino il Core ML e la Metal API per accelerare l’elaborazione in locale senza sovraccaricare la CPU o la GPU, offrendo così un’esperienza utente ancora più fluida e reattiva in quanto ogni operazione, dall’importazione all’esportazione, è ottimizzata per ottenere prestazioni superiori rispettando al contempo la privacy poiché tutti i processi si svolgono direttamente sul dispositivo senza trasferimenti sul cloud.

La promozione

Per chi desidera migliorare la qualità dei video sul Mac in modo semplice ma professionale, Aiarty Video Enhancer 2.5 rappresenta quindi un’opzione completa e in questo momento da non sottovalutare.

Grazie a funzionalità come il rapido editing video (rotazione, ritaglio, trimming), la tecnologia AI di ultima generazione e l’integrazione con hardware dedicato, è possibile ottenere risultati di alto livello anche dandogli in pasto contenuti di bassa qualità.

L’invito è a provare la versione gratuita tramite la licenza senza watermark o a investire nella licenza a vita per ottenere un pacchetto completo con sconto e bonus. Maggiori informazioni sulla pagina ufficiale.