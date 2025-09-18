Nvidia e Intel svilupperano congiuntamente infrastrutture AI e altri prodotti

Con un annuncio a sorpresa, Nvidia e Intel, aziende rivali di lunga data in diversi settori, hanno fatto sapere che svilupperanno insieme data center e CPU client che sfrutteranno l’interconnessione NVIDIA NVLink con l’obiettivo di accelerare applicazioni e carichi di lavoro nei mercati hyperscale, enterprise e consumer.

Le due aziende intendono lavorare per collegare architetture di NVIDIA e Intel sfruttando NVLink, sfruttando punti di forza dell’AI e dell’accelerated computing di Nvidia con tecnologie CPU ed ecosistemi x86 di Intel, promettendo soluzioni all’avanguardia per i clienti.

Per i data center, Intel costruirà CPU x86 custom, chip che NVIDIA integrerà in sue piattaforme infrastrutturali per l’AI e offrirà al mercato. In ambito personal computing, Intel intende costruire e offrire system-on-chip (SOC) x86 con integrate GPU chiplet NVIDIA RTX. I nuovi SoC x86 RTX dovrebbero alimentare “una vasta gamma” di PC che richiedono l’integrazione di CPU e GPU di alto livello.

NVIDIA ha fatto sapere che investirà 5 miliardi di dollari in azioni ordinarie di Intel a 23,28$ per azione (investimento soggetto alle convenzionali condizioni di chiusura e approvazioni delle autorità competenti).

Le dichiarazioni dei CEO

“L’AI sta alimentando una nuova rivoluzione industriale reinventando ogni strato degli stack di elaborazione, dal silicio ai sistemi, al software. Al centro di questa reinvenzione c’è l’architettura CUDA di NVIDIA”, ha dichiarato Jensen Huang, fondatore e CEO di NVIDIA. “Questa storica collaborazione collega strettamente l’AI di NVIDIA e stack per l0accelerated computing con le CPU e il vasto ecosistema x86 di Intel, la fusione di due piattaforme leader. Insieme, espanderemo i nostri ecosistemi ponendo le basi per la futura era informatica”.

“L’architettura x86 di Intel è stata per decenni fondamentale per il computing moderno, e stiamo innovando il nostro portfolio per rendere possibili i carichi di lavoro del futuro”, ha dichiarato Lip-Bu Tan, CEO di Intel. “Data center e piattaforme di client computing leader di Intel, combinati con nostre tecnologie produttive, fabbricazione e avanzate capacità di packaging, completeranno l’AI di Nvidia, accelerando la leadership nel calcolo per consentire nuovi passi avanti all’industria”.

Tutti gli articoli che parlano di Finanza e Mercato sono disponibili nella sezione dedicata di macitynet.