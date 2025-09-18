Facebook Twitter Youtube

Questo sito contiene link di affiliazione per cui può essere compensato

Home » Sconti speciali » Sconto lampada a luce naturale Honeywell, due porte USB, solo 19,99€
OfferteSconti speciali

Sconto lampada a luce naturale Honeywell, due porte USB, solo 19,99€

Di Pubblicità
macitynet.it

Un lampada perfetta da accostare ad un Mac, un PC o uno smartphone per serate di lavoro o intrattenimento? È la Honeywell HWT-H2, pensata per chi cerca un’illuminazione naturale e regolabile con funzioni hi-tech. Il prezzo è di solo 19,99€, invece che 35,99€

Luce simile al sole con tecnologia Sunturalux

La lampada Honeywell utilizza un sistema a quattro tecnologie per offrire una luce vicina a quella naturale. Il cuore del dispositivo è Sunturalux, una tecnologia sviluppata insieme a Bridgelux, progettata per simulare lo spettro solare e ridurre l’affaticamento visivo.

A supporto c’è Optikprocessor, un processore fotoelettrico che adatta la luce in tempo reale, mentre SICLS regola la scena luminosa e ottimizza la tonalità del colore. Il risultato è una luce stabile, uniforme e piacevole in ogni momento della giornata.

Porta USB doppia e regolazione continua

Pensata per chi lavora o studia alla scrivania, la lampada Honeywell integra due porte di ricarica (USB-A e USB-C), compatibili con smartphone di varie marche.

Un dettaglio utile per chi desidera liberare spazio e ridurre cavi sul piano di lavoro. La regolazione della luminosità avviene in modo lineare, dal 10% al 100%, evitando passaggi a scatti.

Questo consente di trovare con precisione il livello di luce più adatto a ogni attività, dalla lettura serale alla concentrazione durante lo studio.

macitynet.it

Protezione per gli occhi e comfort visivo

Con un indice di resa cromatica (CRI) ≥ 94, la luce emessa dalla lampada è fedele ai colori naturali. Questo contribuisce a ridurre l’affaticamento oculare e a migliorare la percezione visiva, soprattutto in ambienti chiusi o con luce artificiale prolungata.

La classificazione RG0 in termini di luce blu garantisce l’assenza di rischi per la vista, anche con un uso prolungato. Inoltre, la lampada è priva di sfarfallii, condizione essenziale per chi passa molte ore davanti a un libro o a uno schermo.

Prezzo scontato su Amazon

Il prezzo di listino della Lampada Honeywell Lampada da Scrivania è di 35,99€, ma attualmente è disponibile su Amazon a 19,99€ il 44% in meno del suo prezzo originale

Sto caricando altre schede...
Segui Macitynet su Google News

Offerte Speciali

MacBook Air M4 offre di più e costa meno nelle prime recensioni - macitynet.it

MacBook Air M4 scende a 899 € su Amazon, gli studenti lo pagano 839 €

Amazon sconta al minimo storico il MacBook Air M4: solo 899 euro. Ma agli studenti viene offerta un altro sconto di 60 euro per un prezzo pazzesco: solo 839 €
Articolo precedente
Nothing Ear (3), silenzio parla il Super Mic
Articolo successivo
Aiarty Video Enhancer, Upscaling video AI ottimizzato su Apple Silicon ora gratis

Altri articoli

Pubblicità
Pubblicità

Ultimi articoli

OfferteSconti speciali

Sconto lampada a luce naturale Honeywell, due porte USB, solo 19,99€

Di Pubblicità
macitynet.it
Pubblicità

Un lampada perfetta da accostare ad un Mac, un PC o uno smartphone per serate di lavoro o intrattenimento? È la Honeywell HWT-H2, pensata per chi cerca un’illuminazione naturale e regolabile con funzioni hi-tech. Il prezzo è di solo 19,99€, invece che 35,99€

Luce simile al sole con tecnologia Sunturalux

La lampada Honeywell utilizza un sistema a quattro tecnologie per offrire una luce vicina a quella naturale. Il cuore del dispositivo è Sunturalux, una tecnologia sviluppata insieme a Bridgelux, progettata per simulare lo spettro solare e ridurre l’affaticamento visivo.

A supporto c’è Optikprocessor, un processore fotoelettrico che adatta la luce in tempo reale, mentre SICLS regola la scena luminosa e ottimizza la tonalità del colore. Il risultato è una luce stabile, uniforme e piacevole in ogni momento della giornata.

Porta USB doppia e regolazione continua

Pensata per chi lavora o studia alla scrivania, la lampada Honeywell integra due porte di ricarica (USB-A e USB-C), compatibili con smartphone di varie marche.

Un dettaglio utile per chi desidera liberare spazio e ridurre cavi sul piano di lavoro. La regolazione della luminosità avviene in modo lineare, dal 10% al 100%, evitando passaggi a scatti.

Questo consente di trovare con precisione il livello di luce più adatto a ogni attività, dalla lettura serale alla concentrazione durante lo studio.

macitynet.it

Protezione per gli occhi e comfort visivo

Con un indice di resa cromatica (CRI) ≥ 94, la luce emessa dalla lampada è fedele ai colori naturali. Questo contribuisce a ridurre l’affaticamento oculare e a migliorare la percezione visiva, soprattutto in ambienti chiusi o con luce artificiale prolungata.

La classificazione RG0 in termini di luce blu garantisce l’assenza di rischi per la vista, anche con un uso prolungato. Inoltre, la lampada è priva di sfarfallii, condizione essenziale per chi passa molte ore davanti a un libro o a uno schermo.

Prezzo scontato su Amazon

Il prezzo di listino della Lampada Honeywell Lampada da Scrivania è di 35,99€, ma attualmente è disponibile su Amazon a 19,99€ il 44% in meno del suo prezzo originale

Sto caricando altre schede...

Offerte Speciali

macitynet.it

Preordini su Amazon dei nuovi iPhone 17, Pro e Air, arrivano il 19 settembre

Sono ordinabili da subito con tutti i vantaggi Amazon gli iPhone presentati il 9 Settembre
Articolo precedente
Nothing Ear (3), silenzio parla il Super Mic
Articolo successivo
Aiarty Video Enhancer, Upscaling video AI ottimizzato su Apple Silicon ora gratis

Altri articoli

Pubblicità
Pubblicità

Ultimi articoli

2025 © Copyright Casa Editrice Macity Publishing srl.
Testata giornalistica registrata al R.O.C.