Sconto lampada a luce naturale Honeywell, due porte USB, solo 19,99€

Un lampada perfetta da accostare ad un Mac, un PC o uno smartphone per serate di lavoro o intrattenimento? È la Honeywell HWT-H2, pensata per chi cerca un’illuminazione naturale e regolabile con funzioni hi-tech. Il prezzo è di solo 19,99€, invece che 35,99€

Luce simile al sole con tecnologia Sunturalux

La lampada Honeywell utilizza un sistema a quattro tecnologie per offrire una luce vicina a quella naturale. Il cuore del dispositivo è Sunturalux, una tecnologia sviluppata insieme a Bridgelux, progettata per simulare lo spettro solare e ridurre l’affaticamento visivo.

A supporto c’è Optikprocessor, un processore fotoelettrico che adatta la luce in tempo reale, mentre SICLS regola la scena luminosa e ottimizza la tonalità del colore. Il risultato è una luce stabile, uniforme e piacevole in ogni momento della giornata.

Porta USB doppia e regolazione continua

Pensata per chi lavora o studia alla scrivania, la lampada Honeywell integra due porte di ricarica (USB-A e USB-C), compatibili con smartphone di varie marche.

Un dettaglio utile per chi desidera liberare spazio e ridurre cavi sul piano di lavoro. La regolazione della luminosità avviene in modo lineare, dal 10% al 100%, evitando passaggi a scatti.

Questo consente di trovare con precisione il livello di luce più adatto a ogni attività, dalla lettura serale alla concentrazione durante lo studio.

Protezione per gli occhi e comfort visivo

Con un indice di resa cromatica (CRI) ≥ 94, la luce emessa dalla lampada è fedele ai colori naturali. Questo contribuisce a ridurre l’affaticamento oculare e a migliorare la percezione visiva, soprattutto in ambienti chiusi o con luce artificiale prolungata.

La classificazione RG0 in termini di luce blu garantisce l’assenza di rischi per la vista, anche con un uso prolungato. Inoltre, la lampada è priva di sfarfallii, condizione essenziale per chi passa molte ore davanti a un libro o a uno schermo.

Prezzo scontato su Amazon

Il prezzo di listino della Lampada Honeywell Lampada da Scrivania è di 35,99€, ma attualmente è disponibile su Amazon a 19,99€ il 44% in meno del suo prezzo originale

