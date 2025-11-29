Problemi per l’AirDrop di Google, il WiFI non sta connesso

Pochi giorni addietro Google ha sorpreso gli utenti di dispositivi Pixel 10 attivando con un aggiornamento per questi dispositivi la funzionalità Quick Share compatibile con la tecnologia AirDrop di Apple: in pratica è possibile scambiare foto, video e altri documenti usando la tecnologia proprietaria della Mela nota agli utenti iPhone e Mac. Tutto è stato fatto senza il supporto di Apple e l’idea era di offrire questa funzionalità anche ad altri produttori di dispositivi Android.

Tutto era iniziato bene ma dopo pochi giorni dalla disponibilità della nuova funzione vari utenti hanno iniziato a lamentare problemi di stabilità alla connettività Wi-Fi. Chi ha il problema riferisce che la connettività WiFi si disattiva inaspettatamente non appena entra in funzione il nuovo Quick Share.

Non solo il dispositivo viene disconnesso dalla rete Wi-FI ma se si apre il pannello delle impostazioni, l’elenco delle reti appare vuoto. Disattivando manualmente la WiFi e riattivandola, l’elenco delle reti ricompare ma il dispositivo non si riconnette fino a quando Quick Share rimane aperto; chiudendo quest’ultimo il WiFi funziona di nuovo.

Nessun commento al momento da Google

Google finora non ha rilasciato dichiarazioni. Il sito AndroidAuthority fa notare che sia nella sezione dedicata ai Pixel sul portale di supporto, sia nell’Issue Tracker di Bi G sono presenti discussioni che riferiscono del problema; alcuni utenti suggeriscono di disinstallare la Quick Share Extension per risolvere la questione: si perde la compatibilità con AirDrop ma si ha la possibilità di usare QuickShare con la precedente modalità (non compatibile con gli iPhone).

È probabile che si tratti di qualche bug e la speranza è che Google risolva il problema quanto prima anche se un rappresentante di Big G ha segnalato il problema come “non sarà corretto (obsoleto)” e non è detto dunque che verrà risolto. Un vero peccato perché poteva essere una funzione interessante dal punto di vista dell’interoperabilità.x