Black Friday, PlayStation 5 Edizione Digitale a solo 349 €

È in offerta su Amazon la PlayStation 5 Edizione Digitale, una console con supporto al gaming in 4K, caricamenti rapidi e accesso immediato alla libreria digitale. Il prezzo scende a 349€ rispetto ai 499€ di listino, .
Hardware ottimizzato per prestazioni next-gen
La PlayStation 5 Edizione Digitale integra un’unità SSD ad alta velocità che riduce drasticamente i tempi di caricamento. Il processore AMD Ryzen Zen 2 a 8 core e la GPU custom basata su RDNA 2 permettono di giocare in 4K fino a 120 fps, supportando anche il ray tracing per effetti visivi più realistici. Il design compatto elimina il lettore Blu-ray, riducendo peso e ingombro, rendendola adatta a chi acquista solo contenuti digitali.
Esperienza utente fluida e controller evoluto
Il controller DualSense incluso offre feedback aptico e grilletti adattivi, migliorando l’esperienza nei giochi compatibili. L’interfaccia utente semplificata consente di passare rapidamente da un gioco all’altro e tenere traccia dei progressi. Inoltre, il supporto a Tempest 3D AudioTech assicura un audio spaziale preciso anche con cuffie stereo.
Grazie alla memoria da 825 GB SSD (con circa 667 GB disponibili), si possono installare più titoli AAA senza dover gestire costantemente lo spazio. La console supporta anche l’archiviazione esterna tramite USB, utile per trasferire e conservare giochi PS4. La compatibilità con accessori ufficiali come base verticale, cuffie Pulse 3D e telecamera HD rimane invariata rispetto al modello con disco.
Il prezzo attuale su Amazon è 349€, in calo rispetto ai 499€ di listino